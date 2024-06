Mercato concurrents OM: Un cadre de Nice valide son départ vers la Serie A !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

le milieu niçois Khéphren Thuram aurait donné son accord à la Juventus de Turin.

Le milieu de terrain de 23 ans de l’OGC Nice Khéphren Thuram, aurait choisi la Juventus de Turin. Club où son père Lilian Thuram a évolué de 2001 à 2006. Actuellement en train de préparer les jeux olympiques avec l’équipe de France espoir Khéphren Thuram, souhaite voir autre chose et veut franchir un palier. Le média tout au sport annonce que la Juventus serait en négociation avec l’OGC Nice pour le milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en 2025 il ne devrait pas renouveler avec Les Aiglons. À un an de la fin de son contrat L’OGC Nice demande environ 20 millions d’euros au club italien.

[Tuttosport] Thuram dit « Oui » à la Juve. Le message de Khéphren à Nice et ses agents : il veut jouer en bianconero. Ça se boucle maintenant à 20M. pic.twitter.com/362sKrr5y2 — Giacomo (@SignoreXyer) June 26, 2024

Néanmoins le club de la vieille dame aimerait faire baisser son prix en envoyant des joueurs dans le sud de la France. Certains noms circulent comme Moïse Kean ou encore Arkadiusz Milik. L’ancien marseillais pourrait revenir dans le sud du côté de Nice cette fois-ci. Thuram pourrait quitter Nice après 5 ans passés au club, il a joué 167 matchs et inscrit 9 buts avec les Aiglons. Cette saison en championnat il a disputé 27 matchs de Ligue un inscrit un but et délivré une passe décisive. Aujourd’hui sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros. Il serait le profil parfait pour remplacer Adrien Rabiot qui va quitter le club libre de tout contrat.

