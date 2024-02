Mercato Concurrents OM: Nouveau coup de théâtre dans le dossier Benrahma à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…). Lyon qui va affronter l’OM ce dimanche a énormément renforcé son effectif à coup de millions et tente de faire validé l’arrivée de Saïd Benrahma…

Lyon ne lâche pas l’affaire pour l’arrivée de Benrahma. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, « le point sur le cas Saïd Benrahma. L’Olympique Lyon annonce que la FIFA a approuvé sa demande de validation du TMF. La FA a envoyé sa demande de validation à la FFF afin de résoudre le dossier et finaliser l’accord Benrahma. »

🚨🔴🔵 Saïd Benrahma case update. Olympique Lyon announce that FIFA have approved their request for the TMF to be validated.

FA have sent their validation request to FFF in order to resolve the case and complete the Benrahma deal. pic.twitter.com/Qij28yuHXa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024