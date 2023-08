Mercato Concurrents OM : Nouvelle recrue à Nice ce lundi !

Nice veut un autre arrière gauche capable de concurrencer Bard. Et le joueur est peut-être enfin trouvé par les dirigeants. Il s’agit de Romain Perraud, joueur de Southampton.

Après avoir tenté de recruter Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton), Sergio Akieme (Almeria),et Lucas Digne (Aston Villa). Florent Ghisolfi a multiplié les pistes ces dernières semaines pour amener une concurrence au titulaire Bard. Le Français était tout proche de signer sur la Côte d’Azur mais la non venue d’Acuna à Aston Villa a tout fait capoter.

C’est ainsi que Romain Perraud est tout proche de l’OGCN selon Sébastien Denis. Il va retrouver son club formateur 5 ans après.

🚨 Exclu 🔴⚫️🦅

▪️ nouvelle et dernière volte face pour le DG de Nice

▪️ ces dernières heures et dans le plus grand secret, le Gym a bouclé l’arrivée de Romain Perraud, le latéral gauche de Southampton.

▪️ visite médicale et signature lundi, prêt avec OA. @Santi_J_FM pic.twitter.com/sLTlrXAMNB

— Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2023