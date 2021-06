Mercato concurrents OM: Officialisation du départ d’un cadre lyonnais en fin de semaine ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Un membre très important de l’effectif lyonnais pourrait signer libre dans un grand club européen en fin de semaine.

Longtemps annoncé partant de Lyon, Memphis Depay va bel et bien quitter le Rhône. En effet, l’attaquant hollandais arrive en fin de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et souhaite quitter la France depuis un long moment. Déjà très proche de rejoindre le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le numéro 10 des Gones devrait enfin s’engager avec les Catalans. Selon le média Sport, le Barça pourrait même officialiser la signature de Depay ce vendredi. Le but étant de laisser le joueur se concentrer à 100% sur l’Euro qu’il doit disputer avec sa sélection des Pays-Bas.

Le remplaçant de Depay déniché en Belgique ?

Lyon va devoir recruter un joueur pour remplacer Memphis Depay et la solution se trouve peut-être en Belgique. Selon les informations du média belge Voetbalkrant, le club rhodanien serait très intéressé par le profil du meilleur buteur du championnat belge, Paul Onuachu. Auteur de 33 buts en 38 matchs, Genk demanderait environ 25 millions d’euros pour laisser le joueur de 2m02 partir. Son prix pourrait être trop élevé pourrait convaincre Juninho de laisser filer cette affaire.