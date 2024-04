Mercato concurrents OM : Parti de Rennes libre… il pourrait s’offrir un sacré rebond et le club un joli chèque !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le média Footmercato raconte comment le jeune attaquant Loum Tchaouna s’est bien relancé. L’été dernier, le joueur de 20 ans a quitté le Stade Rennais sans indemnité de contrat pour rejoindre la Salernitana. L’ailier droit gaucher a participé à 25 matchs, il a marqué 8 buts et donné 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon le média spécialisé dans les transfert, « celui qui a été pré-convoqué en France U23 se trouve sur les tablettes de la Lazio. Sa valeur est actuellement estimée entre 8 et 10 millions… Sous contrat avec le club de Campanie jusqu’au 30 juin 2026, Loum Tchaouna est aussi dans le viseur de l’écurie allemande de Stuttgart, qui réalise une belle saison en Bundesliga avec cette solide 3ème place en pleine course pour la Ligue des Champions. » Rennes pourrait avantage de cette possibilité car la direction bretonne aurait négocié 30% sur une prochaine revente de l’ailier droit.

3M€ pour Rennes si Loum Tchaouna est transféré pour 10M€ ?

🚨#SerieA #mercato 🇫🇷

▪️parti de Rennes pour 0€, Loum Tchaouna cartonne à la Salernitana (25 matchs, 8 buts, 3 passes dec)

▪️pré convoqué en équipe de France U23, le milieu offensif 🇫🇷 est convoité par la Lazio Rome 🇮🇹 et Stuttgart 🇩🇪

▪️sa valeur est estimée entre 8 et 10 M€.…





Selon l’Equipe, Désiré Doué devrait quitter Rennes cet été. Le quotidien sportif explique que « fin janvier, le Bayer Leverkusen avait formulé une offre de 20 millions d’euros pour laquelle Rennes n’avait pas souhaité discuter… il ne partira sans doute pas pour moins de 40 millions d’euros. Une dizaine de clubs sont à l’affût pour ce profil de joueur explosif, probablement sans doute encore Leverkusen, qui repartira avec le même coach (Xabi Alonso). Sa place dans le projet comme son temps de jeu seront des critères déterminants pour Désiré Doué. »

Désiré Doué vendu cet été, Rennes veut au moins 40M€ !

Épatant avec Rennes, Désiré Doué devrait encore agiter le mercato cet été Courtisé notamment par le Bayer Leverkusen en janvier, Désiré Doué (18 ans) pourrait bien quitter Rennes au prochain mercato

Le successeur de Bruno Genesio, Julien Stéphan, va se voir récompenser de son retour gagnant au club breton. En effet, le Stade Rennais et Julien Stéphan se sont entendus pour prolonger leur aventure de 2 années, jusqu’en 2026 donc.

La prolongation de Julien Stéphan, c'est pour cette semaine. L'entraîneur du #StadeRennais va signer pour deux ans de plus.

Une récompense qui semble méritée pour l’entraîneur français qui a su obtenir des résultats immédiatement à son arrivée. Grâce à son travail, les Rouge et Noir sont désormais plus qu’à 3 points de la 6-ème place, synonyme d’une qualification pour une coup européenne.

