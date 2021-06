Mercato concurrents OM: Peter Bosz commence le nettoyage de l’effectif lyonnais?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Lyon va se séparer de nombreux joueurs cet été afin de remplir les caisses du club. Les dirigeants rhodaniens devront donc flairer les bons coups mais ils se seraient retiré de la course pour un défenseur de la Juventus, déjà prêté la saison dernière.

Comment Juninho va-t-il orchestrer ce mercato estival du côté de Lyon ? Le directeur sportif du club rhodanien devra composer avec de nombreux départs attendus, comme l’avait confirmé Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que les Gones connaissent un petit vide financier dû à leur non-qualification à la Ligue des Champions, pour la seconde saison consécutive. Pour remplacer les partants, deux solutions s’offrent aux Lyonnais: flairer les bons coups ou se servir dans leur centre de formation, comme à leur habitude. Si Jean-Michel Aulas avait confirmé cette possibilité de faire jouer les jeunes, la volonté lyonnaise sera sûrement de les entourer de joueurs plus expérimentés. Peter Bosz, nouvel entraîneur de Lyon, à l’habitude de ce genre de fonctionnement puisqu’il a coaché l’Ajax Amsterdam, très réputé pour son centre de formation. Seulement, le technicien néerlandais ne voudrait pas d’un joueur expérimenté, qui connait Lyon et qui était à portée de main de Juninho.

LA PISTE MATTIA DE SCIGLIO ABANDONEE PAR LYON ?

Lyon ne voudrait plus de Mattia De Sciglio. Le latéral droit italien, prêté par la Juventus Turin la saison dernière, ne serait pas désiré par Peter Bosz. En effet, selon les informations de Tuttosport, Lyon laisserait le champ libre à Everton et Villarreal pour accueillir le joueur transalpin. Agé de 28 ans, le latéral international aurait pu apporter son expérience par Bosz en aurait décidé autrement.

LYON A DE L’ARGENT MAIS COMPTE SUR SES JEUNES !

Dans le quotidien Le Progrès, le président du club lyonnais a été interrogé sur le sujet du mercato estival et a annoncé la couleur. En effet, selon JMA, Lyon aura les moyens de construire une équipe compétitive pour disputer le podium la saison prochaine et retrouver des couleurs.

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement. Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs. Je n’ai pas dit qu’on allait refaire ce qu’on avait fait il y a quelques années. Je fais confiance à Juninho pour choisir les meilleurs joueurs. S’ils sont de l’académie, c’est nettement mieux parce que c’est le modèle qui a permis d’avoir la réussite de Lyon. » Jean-Michel Aulas – Source: Le Progrès (14/06/2021)