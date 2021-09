Pau Lopez ou Steve Mandanda dans les buts de l’Olympique de Marseille? Jorge Sampaoli semble avoir fait son choix… Mais pour Kevin Diaz, ce n’est pas payant !

Ce dimanche, l’OM n’a pris aucun point de la réception du RC Lens. Les Sang et Or ont été plus solides que les Marseillais et repartent avec la victoire dans une ambiance chaleureuse entre les deux clans des supporters.

Je ne sais pas s’il a le niveau pour être le gardien numéro 1 de l’OM — Kevin Diaz

Malgré cette bonne ambiance de fin de match, il faut analyser cette rencontre et les erreurs commises par les Olympiens. D’après Kevin Diaz, le fait de titulariser Pau Lopez au détriment de Steve Mandanda n’est pas un bon signal à envoyer, surtout avec le niveau de l’Espagnol.

A LIRE AUSSI : OM : L’interrogation d’un Payet sans concession après la défaite face à Lens

« Là il a choisi Sampaoli. Mais maintenant il y a quelque chose : Pau Lopez, c’est un gardien qui a une grande qualité, c’est d’être espagnol. Et quand tu dis espagnol ce n’est pas dire qu’il joue parce qu’ils parlent la même langue avec Sampaoli ou que le président Longoria mais c’est un gardien qui a été formé à l’Espagnol. Dans une mentalité et dans un esprit de formation où les gardiens participent au jeu. Maintenant, il avait peut-être fait une très bonne période au Betis Séville. J’avoue que je ne l’ai pas suivi. » Kevin Diaz – Source : After Foot, RMC (26/09/21)

On comprend dans ce que dit Sampaoli que selon lui, Pau Lopez est un peu plus un gardien moderne

Selon lui, ce n’est pas un bon gardien ! Il aimerait également que Sampaoli arrête d’argumenter son choix en disant que Pau Lopez est un gardien avec une meilleure vision de jeu que Mandanda.

« Je l’ai commenté deux fois sur place l’an dernier lors des confrontations face à l’Ajax. J’ai trouvé que c’était un gardien médiocre avec ses pieds. Donc on me dit qu’ils recrutent un gardien pour remplacer Mandanda, je l’entends. Il est en fin de carrière et il faut lui trouver un remplaçant. Je peux l’entendre. Par contre, tu ne peux pas me dire que tu recrutes et tu fais jouer Pau Lopez devant une légende de l’OM pour une qualité qu’il n’a pas ! Soit tu dis que tu trouves que c’est un meilleur gardien, qu’il joue parce que c’est ton choix. Mais ne dis pas qu’il joue parce qu’il a une meilleure relance. Ou qu’il a une meilleure vision de jeu ou quoi que ce soit. On comprend dans ce que dit Sampaoli que selon lui, Pau Lopez est un peu plus un gardien moderne. Je n’en suis pas sûr. Je ne trouve pas que sur sa ligne, il soit bien meilleur que Mandanda et on l’a vu contre Moscou mais on va lui laisser le bénéfice du doute et quelques matchs. Mais une chose est sûre et ça Johann Crochet (correspondant en Italie de RMC, ndlr) qui a vu énormément de match de Pau Lopez : ce n’est pas un bon gardien ! Ce n’est ni Ederson, ni Alisson Becker ni Ter Stegen. C’est un gardien moyen et je ne sais pas s’il a le niveau pour être le gardien numéro 1 de l’OM. Mais d’un autre côté je ne sais pas si Mandanda a aussi le niveau pour être le gardien numéro 1 de l’OM non plus cette année.