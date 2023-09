Mercato Concurrents OM: Pour Di Meco, « Gattuso est une personnalité à l’inverse de Laurent Blanc »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l'OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…).

Après avoir limogé Laurent Blanc ce lundi et essuyé les refus de Graham Potter, Oliver Glasner ou encore Habib Beye pour sa succession, John Textor s’active pour trouver le nouvel entraîneur de l’OL. Selon les informations du journal l’Equipe, Gennaro Gattuso est en pôle position pour le poste. Néanmoins, le quotidien sportif affirme également que le coach italien est resté sans nouvelles du patron américain de Lyon. Un attentisme choisi par Textor qui s’expliquerait par un souhait de ne pas être accusé de céder à la pression de Jorge Mendes, l’agent du technicien de 45 ans avec lequel il a négocié le transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain et des réserves spontanées qui ont entouré la candidature de Gattuso, tant en interne qu’à l’extérieur du club. Dans l’émission « le Super Moscato Show« , Éric di Meco s’est réjouit de la potentielle arrivée de l’ancien joueur et entraîneur du Milan.

« J’ai hâte de voir ça. C’est une personnalité à l’inverse de la personnalité de Laurent Blanc. Là, ça va péter un peu »

🗣 « Ca va être l’inverse de la passivité de Laurent Blanc. Là, je pense que ça va péter un peu. A Naples il arrive dans une galère et finalement il lance presque l’ère qui permet de gagner le titre l’an dernier » 🔴🔵 Eric Di Meco laissera sa chance à Gattuso s’il signe à l’OL. pic.twitter.com/9H6XGgV5l7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 12, 2023

« Franchement, s’il devient l’entraîneur de Lyon, j’ai hâte de voir ça. C’est une personnalité, ça va un petit peu détoner à l’inverse de ce qu’était Laurent Blanc, c’est à dire la passivité, le flegme qu’on lui reprochait souvent en conférence de presse ou sur le board du terrain. Là, je pense que ça va péter un peu, a affirmé Di Meco. Maintenant, à savoir si c’est un grand entraîneur, je ne sais pas. Les résultats ne font pas obligatoirement les grands coachs. J’ai connu de très bons techniciens qui malheureusement n’ont jamais rien gagné mais qui étaient entraînants avec des séances très intéressantes, des bons discours avant les matchs et des joueurs qui aimaient ce que l’entraîneur demandait de faire sur le terrain, a ajouté le consultant RMC Sport. Tu as des pompes qui gagnent et qui passent pour des génies pourtant on s’ennuie. C’est l’histoire du sport. À Naples, Gattuso arrive dans une galère et finalement il lance presque l’ère qui permet de gagner le titre l’an dernier », a conclu l’ancien joueur marseillais.