Mercato concurrents OM : Priorité de Chelsea, ce Monégasque va rapporter gros !

Une chose est sûre, l’AS Monaco a toujours su vendre ses joueurs. Depuis plusieurs saisons, le club de la Principauté réussit des ventes à des montants incroyables… Et cela n’est pas prêt de s’arrêter ! Comme évoqué ces dernières semaines, le défenseur central Benoît Badiashile pourrait rejoindre la Premier League.

35M€ pour Badiashile?

Le Français intéressait Manchester United lors des derniers mercatos mais cet hiver, un autre club anglais apprécierait son profil. D’après David Ornstein, il s’agirait de Chelsea. Le plus étonnant dans ce dossier, c’est surtout le montant proposé par les Blues afin de s’attacher ses services !

En effet, les Londoniens souhaiteraient mettre 35 Millions d’euros sur la table afin de faire signer Badiashile. Une énorme somme qui pourrait une nouvelle fois rapporter très gros à l’AS Monaco. Cette saison, le défenseur a joué 11 matchs de Ligue 1 avec les Monégasques et a même marqué deux buts.

🚨 Chelsea fait de Benoit Badiashile sa priorité. 💙 Les discussions avec Monaco portent sur une indemnité de transfert de 35 M€. (@David_Ornstein) pic.twitter.com/pTRPVogCQa — Actu Foot (@ActuFoot_) December 24, 2022

Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite — Badiashile

« Être humble et respectueux ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Je sais être patient. Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite. Si les choses doivent se faire, elles se feront, comme pour la Coupe du monde. Il ne faut pas se mettre la pression avec un départ. On parlait de personnalité dans un vestiaire, si j’étais parti plus tôt, est-ce que j’aurais pu travailler aussi bien que ça ces derniers mois ? » Benoît Badiashile – Source : L’Equipe (25/09/22)