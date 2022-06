Mercato concurrents OM : PSG, AC Milan… Renato Sanches (LOSC) a tranché?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Toujours à la lutte pour récupérer Renato Sanches, l’AC Milan et le PSG devrait bientôt avoir le fin mot de l’histoire !

Le mercato en Ligue 1 est au ralenti après près de 10 jours ! En tout cas, les rumeurs continuent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, le départ de Renato Sanches du LOSC est plus que d’actualité.

Le Portugais serait entre le PSG et l’AC Milan d’après plusieurs médias… Le Parisien nous informe que le milieu de terrain a tranché et songerait plutôt à rester en France et donc de rejoindre Paris ! Son ancien coach à Lille, Christophe Galtier devrait d’ailleurs occuper le banc de la Capitale et lui faciliter l’intégration.

Reste cependant à se mettre d’accord sur la somme de ce transfert. Pour que tout soit le plus clair possible, Renato Sanches, par l’intermédiaire de son agent Jorge Mendes, aurait bien décliné l’offre du Milan afin de se concentrer sur sa venue à Paris.

Le LOSC s’active sur les départs

Pour que le deal se fasse, le LOSC serait très gourmand et réclamerait 30 millions d’euros d’après Le Parisien. Le PSG n’en propose que 10 pour le moment. Le média francilien explique que les Parisiens ne sont pas pressés dans ce dossier.

Luis Campos serait même prêt à patienter la fin de son contrat en juin 2023 afin de le récupérer à ce moment-là. Un contrat de 3 ans l’attendrait s’il accepte de rejoindre le PSG… Le LOSC semble s’activer sur les départs avec notamment celui de Sven Botman vers Newcastle.

A LIRE AUSSI : Mercato : Un Algérien libre proposé à l’OM par Djellit !

Pour le Néerlandais, le club lillois a récupéré 37 millions d’euros… Les caisses risquent d’être bien remplies chez les Dogues avant de débuter le recrutement et se renforcer pour la saison à venir… Lille pourrait être un sacré concurrent à une place sur le podium. Paulo Fonseca devrait récupérer le banc après l’échec Gourvennec.