Mercato concurrents OM : Reine-Adélaïde clashe Garcia et veut partir… il se fait (gentiment) recadrer par Lyon !

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents de l’OM. Mardi, le milieu de terrain Jeff Reine-Adelaide a jeté un pavé dans la marre en affichant son envie de quitter Lyon…

Interrogé par l’Equipe, Reine-Adélaïde a critiqué sa gestion de la part de son club et surtout de Rudi Garcia et a évoqué un départ…

il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ — Reine-Adélaïde

«En arrivant au club, j’étais le plus gros transfert donc j’étais quelqu’un qui devait s’installer (dans le onze). J’ai réussi à le faire et puis je suis devenu un joueur « qui est là pour le futur ». Ce n’était pas dans le rythme de ma progression (…) Il y a un discours la semaine et un autre le week-end. C’est un peu bizarre. J’ai de la frustration par rapport à ce que je dégage aux entraînements, ce que je rends sur le terrain. Quand les compositions de match apparaissent, je sais que les gens sont un peu étonnés. Dans le vestiaire ou même en dehors, ils se disent qu’il y a un souci ou que je m’entraîne mal. Ils ne comprennent pas que je sois cantonné à un rôle de remplaçant. (…) Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Le discours de l’Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer.» Jeff Reine-Adélaïde – source : L’Equipe (01/09/2020)

La gestion « langue de bois » de Rudi Garcia semble être encore au cœur du problème. Le directeur sportif lyonnais Juninho a réagi dans le quotidien sportif.

J’aurais préféré qu’on en parle dans mon bureau — Juninho

« Ça ne fait même pas un an qu’il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? Je pense qu’il s’est mis une pression plus importante qu’il ne le devait. Je peux le comprendre parce que j’étais comme ça quand j’étais joueur. Quand on a discuté ensemble, je lui ai dit : « calme, aie un peu de patience, tu vas récupérer ta place naturellement. » J’aurais préféré qu’on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement, mais ça ne me gêne pas du tout » Juninho – source : L’Equipe (01/09/2020)