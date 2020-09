Mercato : Un passage éclair par la réserve de l’OM… 5 ans plus tard il rejoint la Premier Ligue pour plus de 24M€ !

Il était sans club et l’OM lui avait offert un contrat amateur et la possibilité de rejoindre son équipe réserve en juillet 2015… 5 ans plus tard il vient de signer avec Chelsea pour plus de 24M€. L’incroyable parcours d’Edouard Mendy…

Sans club après un passage à Cherbourg, Edouard Mendy se retrouve sans club. Mais l’OM vient lui offrir un contrat amateur en juillet 2015. Il avait raconté cet épisode de sa carrière pour le Parisien.

j’ai eu l’opportunité de rester à l’OM qui m’avait proposé un contrat de deux ans — Edouard Mendy

« Ted Lavie, avec qui j’avais joué à Cherbourg, a glissé mon nom à Dominique Bernatowicz, l’entraîneur des gardiens de la réserve de l’OM qui cherchait un profil jeune avec une marge de progression. Je suis parti quelques jours à Marseille, ça s’est super bien passé, et j’ai signé un an (amateur). Je suis passé du conseiller de Pôle emploi à côtoyer de grands joueurs, comme Steve (Mandanda). Il fallait que je montre que je méritais d’être là… Même si je n’ai joué qu’en réserve (8 matchs en N 2), j’ai eu l’opportunité de rester à l’OM qui m’avait proposé un contrat de deux ans. Mais signer m’aurait bloqué dans ma progression par rapport au temps de jeu dont je pouvais bénéficier. J’ai refusé et je me suis orienté sur Reims qui avait un très beau projet, celui de la remontée, puis de s’inscrire sur la durée en L 1. »

Edourad Mendy – source : Le Parisien (02/02/2019)

24M€ plus 6 de bonus ?

Le portier opte finalement pour Reims et se révèle au haut niveau. Puis trois ans plus tard il franchit un palier en s’engageant avec Rennes pour 4M€. Cet été, l’international sénégalais était devenu la priorité de Chelsea pour venir concurrencer l’Espagnol Kepa Arrizabalaga. A priori, Rennes n’était pas vendeur mais s’est laissé convaincre par un gros chèque.

En effet, selon RMC les deux clubs sont tombés d’accord pour un montant de 24M€, plus 6 de bonus. Mendy devient ainsi le gardien vendu le plus cher de l’histoire de la Ligue 1. Reims, qui avait intégré 15 % sur la plus-value du transfert lors de la vente, va récupérer 3 M€. L’OM peut avoir des regrets de n’avoir pas décelé le potentiel du gardien pour lui faire une place dans un effectif qui avait vu le départ de Mandanda à Crystal Palace cet été 2016…