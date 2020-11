Mercato concurrents OM : Rennes veut blinder son jeune crack, pour mieux le vendre ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Rennes qui se prépare à un départ de sa pépite Eduardo Camavinga l’été prochain, pourrait faire monter le montant de son transfert en le faisant prolonger…

En effet, selon les informations de L’Equipe, Camavinga pourrait prolonger son contrat d’un an et ainsi être lié à Rennes jusqu’en 2023. Le milieu de terrain de 18 ans était en conférence de presse ce mercredi, il a confirmé la possibilité d’une prolongation de contrat et se dit flatté par l’intérêt annoncé des plus grands clubs Européens dont le Real et Manchester United…

Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur — Camavinga

« Je vois, j’entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n’est pas pour maintenant. J’ai un contrat jusqu’en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur ».

Eduardo Camavinga – source : Conférence de presse (18/11/2020)

Eduardo Camavinga devrait prolonger jusqu’en 2023 avec Rennes. (L’Équipe)

