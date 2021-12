Alors que le mercato hivernal approche, Rennes et Nice s’activeraient pour tenter de se renforcer. Les deux équipes seraient à la lutte pour enrôler un gardien de Liga.

Après avoir été très actif sur le marché des transferts l’été dernier, le Stade Rennais aurait décidé de partir sur les mêmes bases cet hiver.

Positionné à la 4e place du classement lors de cette trêve hivernale, les Bretons réalisent un bon début de saison mais souhaitent tout de même se renforcer pour palier d’éventuels départs liés à la CAN en janvier. Recruter un gardien serait la priorité du Stade Rennais, tout comme l’OGC Nice…

Rennes et Nice intéressés par David Soria

À en croire les informations révélées par le site Fichajes, Rennes et Nice seraient tous les deux intéressés par David Soria, le gardien de Getafe sous forme d’un prêt de six mois avec option d’achat. La volonté des Rennais serait de pallier le départ d’Alfred Gomis à la CAN et la blessure de Romain Salin.

De son côté, l’OGC Nice s’intéresse au profil du gardien espagnol afin d’épauler Walter Benitez pour la suite de la saison. Son expérience en Liga pourrait convenir aux attentes de Christophe Galtier. Reste à savoir si l’un des deux clubs parviendra à le récupérer cet hiver.