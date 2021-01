Mercato concurrents OM : Rennes obligé de vendre cet hiver ? Plusieurs joueurs sollicités ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lyon, Rennes, Lille, PSG…). Rennes pourrait réduire son effectif cet hiver, plusieurs joueurs sont sollicités…

Les clubs français sont en difficultés financières suite à la crise sanitaire et celle des droits TV. Rennes qui a beaucoup recruté pour sa première participation à la Ligue des Champions n’échappe pas à cette règle. Selon Ouest-France, le club aurait même accumulé 40 millions d’euros de pertes. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club cet hiver.

Vers un dégraissage de l’effectif rennais ?

Brandon Soppy n’aura plus qu’un an à la fin de la saison et attise les convoitises, le jeune latéral droit serait notamment visé par la Roma. Clément Grenier n’a plus que six mois de contrat et pourrait partir dès le mois de janvier si une opportunité se présente. Le milieu de terrain de 30 ans se verrait bien à l’étranger. Autre cas, celui de James Lea Siliki, le joueur de 24 ans aurait attiré plusieurs clubs étrangers mais Rennes opterait plus pour un prêt. Dalbert ne devrait même pas finir son prêt avec le club breton, le latéral gauche de 27 ans pourrait partir s’il trouve un autre club car l’Inter n’a pas de place pour lui. Le jeune Yann Gboho pourrait être prêté en France ou à l’étranger…