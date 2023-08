Mercato Concurrents OM: Rennes perd un de ses remplaçants

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Rennes a transféré son latéral gauche Birger Meling pour deux millions d’euros au FC Copenhague !

Après deux saisons au Stade Rennais et 72 matchs disputés, Birger Meling rejoint Copenhague, champion du Danemark en titre et qui dispute actuellement le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en juin 2026, mais barré sur le côté gauche par Truffert et Belocian, l’international norvégien quitte le club breton contre la somme de deux millions d’euros.

F.C. Copenhagen have signed Norway international Birger Meling from French Ligue 1 side Stade Rennais FC #fcklive https://t.co/qd3f8xBEJb — F.C. København (@FCKobenhavn) August 14, 2023

Birger Meling rejoint le FC Copenhague. ✍️ Après deux saisons au SRFC, Birger va découvrir un nouveau championnat avec le club de la capitale danoise qui dispute actuellement le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Merci pour ton état d’esprit irréprochable… pic.twitter.com/06K8S4Lg62 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2023

Des adieux réussis

Annoncé ce vendredi en conférence de presse par Bruno Genesio, le départ de Meling a été officialisé dimanche au Roazhon Park à l’issue de la victoire éclatante des Rennais face au promu messin (5-1). Le Norvégien a été porté en triomphe dans le rond central par ses coéquipiers.

« Pouvoir partir comme ça sur une grande victoire à domicile avec le public qui a toujours été derrière nous, ça a été magnifique pour moi, a-t-il dit en zone mixte. Je veux dire merci à tout le monde pour mon passage ici, ça a été deux années magnifiques, avec un club incroyable et des supporters magnifiques. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. » a conclu le défenseur de 28 ans.

Birger Meling a pris l’avion dans la soirée pour rejoindre le club de la capitale danoise.