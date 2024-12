Mercato concurrents OM : Rennes prêt à sortir le chéquier ? Mandanda pourrait en faire les frais…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais souhaiterait recruter Ilan Meslier pour remplacer Steve Mandanda, avec l’espoir de profiter de la situation contractuelle de l’actuel titulaire de Leeds avant qu’il ne parte gratuitement en 2026, mais la concurrence s’annonce rude.

Le Stade Rennais, actuellement en crise de résultats, cherche à redresser la barre avec le mercato hivernal pour renforcer son équipe. Comme lors de son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli, l’entraîneur du club breton, espère recruter un nouveau gardien de but, un choix qui pourrait une nouvelle fois reléguer Steve Mandanda sur le banc.

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le Stade Rennais s’intéresserait vivement à Ilan Meslier, le gardien de but de Leeds United, pour remplacer l’expérimenté Mandanda. À seulement 24 ans, l’ancien portier de l’équipe de France Espoirs (2021-2023) est un titulaire indiscutable à Leeds, mais pourrait envisager de quitter l’Angleterre si les Peacocks échouent à retrouver la Premier League.

A lire : Mercato OM : Pas de Pogba ! Dugarry liste les deux recrues à faire par Benatia !

Sampaoli veut Meslier ?

🚨🆕 #LeedsUnited 🔄 #Rennes

Rennes are targeting Illan Meslier to replace Steve Mandanda. ▪️If Leeds fail to qualify for the Premier League, Meslier’s transfer could become more likely. pic.twitter.com/IixCEecPew — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 10, 2024

Sous contrat jusqu’en 2026 avec Leeds, il semble de plus en plus probable que Meslier prenne la décision de changer d’air après six ans passés en Angleterre. Le Stade Rennais pourrait en profiter, d’autant plus qu’il est évalué à 18 millions d’euros par Transfermarkt, une somme que peut sortir le riche actionnaire des Rouge et Noir. Toutefois, le club de Leeds pourrait se retrouver dans une situation délicate en fin de saison, avec seulement une année restante sur le contrat de Meslier. Si le club anglais ne parvient pas à prolonger son gardien, il pourrait être contraint de le vendre lors du mercato hivernal pour éviter de le brader à un an de la fin de son contrat en juin…



Cette saison, le natif de Lorient affiche une forme impressionnante, avec seulement 13 buts encaissés en 19 matchs de Championship, et 11 clean sheets, ce qui en fait de lui un gardien convoité en Europe. L’arrivée de Meslier à Rennes serait donc loin d’être facile, avec une concurrence féroce pour ce dossier.