Mercato concurrents OM : Rennes prêt à tenter un gros coup avec ce champion du monde ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. En difficulté à l’Atletico Madrid, Thomas Lemar pourrait se relancer en Ligue 1. Le Stade Rennais surveille attentivement sa situation.

En difficulté sur le dossier du Marseillais Jérémie Boga, Rennes aurait trouvé un plan B de luxe. Selon buzzsport, le directeur sportif du club Florian Maurice s’intéresse à Thomas Lemar (25 ans). Le milieu offensif guadeloupéen a connu une saison compliquée à l’Atletico Madrid.

Un prêt pour se relancer ?

Sous contrat jusqu’en 2023, Thomas Lemar ne sera pas bradé par les Colchoneros, qui l’ont recruté pour 70 millions d’euros en 2018. Une somme sur laquelle Rennes ne pourra pas s’aligner. En conséquence, les Bretons envisagent un prêt d’un an pour relancer Lemar, sans mettre le club dans le rouge financièrement. L’Atletico Madrid pourrait être ouvert à cette possibilité et des discussions animées pourraient avoir lieu dans les prochains jours entre Rennes et le club espagnol.

LA STAT : 0+0

Non ce n’est pas la tête à toto. Mais le nombre de buts et de passes décisives de Thomas Lemar cette saison, en 29 matchs toutes compétitions confondues (Liga et Champions League). Le Guadeloupéen a connu une saison 2019/2020 très difficile. Ce qui ouvre encore plus la porte à un départ…