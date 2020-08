Mercato concurrents OM : Rennes se positionne sur un ancien joueur courtisé par Villas-Boas

Le Stade Rennais serait intéressé par le défenseur central du Barça, Jean-Clair Todibo, nous informe L’Équipe. Le U20 international chez les Bleus faisait partie des joueurs suivis par André Villas-Boas, avant l’arrivée de Leonardo Balerdi il y a quelques jours.

En quête d’un défenseur central, après les départs de Jérémy Morel, vers Lorient, et Joris Ggnanon, de retour à Séville (fin du prêt), Rennes aurait coché le nom du Barcelonais, Jean-Clair Todibo. Les dirigeants bretons espèrent un prêt dans la transaction, cependant, ils devront faire face à une concurrence rude autour du joueur (le Milan AC, L’Atalanta Bergame et Benfica le suivraient également). Barré par la concurrence chez les Blaugrana (Pique, Lenglet, Umtiti, Araujo), l’ancien toulousain devrait connaitre un nouveau club en 2020-21.

Rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant — TODIBO

« Quand je vais rentrer, je vais me donner à fond aux entraînements. Mais rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant. Je n’ai que 20 ans, j’ai besoin de jouer et d’acquérir de l’expérience »

Jean-Clair Todibo – Source : Onze Mondial

LA STAT :

En prêt six mois à Schalke 04, lors du mercato hivernal dernier, Todibo n’aura pris part qu’à 10 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le club allemand. Il n’a pas été épargné par les blessures.