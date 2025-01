Mercato concurrents OM : Rennes sort le chéquier pour faire deux recrues de plus ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais ne ralentit pas son activité durant ce mercato hivernal. Après les arrivées de Brice Samba, Seko Fofana, et Kyogo Furuhashi, le club breton cherche toujours à se renforcer, notamment en défense et au milieu de terrain.

Selon des informations de FootMercato, la nouvelle priorité du club se nomme Lucas Gourna-Douath, l’international Espoir français de 21 ans, actuellement au RB Salzbourg. Bien que son équipe n’ait pas fait bonne figure en Ligue des Champions, Gourna-Douath a été régulièrement titularisé dans cette compétition, avec six apparitions. Son profil correspond aux besoins de Rennes, qui cherche à ajouter de la qualité à son entrejeu. Le jeune joueur est perçu comme un talent prometteur, et son recrutement serait un coup stratégique pour renforcer le milieu de terrain rennais.

Par ailleurs, le Stade Rennais a récemment intensifié ses démarches pour recruter Kevin Danso, défenseur central de Lens. Selon L’Équipe, le club a fait une offre de 22 millions d’euros pour l’Autrichien de 26 ans. Cependant, la direction de Lens a fixé le prix de son joueur à 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus, une somme que Rennes pourrait être amené à accepter pour conclure l’affaire. Le club breton doit également faire face à la concurrence de Wolverhampton, qui s’intéresse également à Danso.

🚨Wolves remain locked in negotiations for Kevin Danso and are expected to make a third bid for the Austrians defender.🇦🇹

Lens are looking for €25m+€5m in bonuses.💰

(🗞 @LiamKeen_Star)#wolves #wwfc pic.twitter.com/IJLuWdYDzw

— us_wolves (@Us_wolves_) January 28, 2025