Mercato concurrents OM : Rennes sort une offre de 23M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais ne ralentit pas son activité durant ce mercato hivernal. Après les arrivées de Brice Samba, Seko Fofana, et Kyogo Furuhashi, le club breton tente de s’offrir Danso mais fait face à la surenchère de Lens !

Le mercato hivernal du Stade Rennais s’intensifie, et le club breton a récemment formulé une offre de transfert d’environ 23 millions d’euros pour Kevin Danso, le défenseur central du RC Lens. Cependant, cette proposition a été rejetée par la direction lensois, qui a fixé un prix clair pour l’Autrichien : 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Le joueur, véritable pilier de Will Still depuis son retour en octobre, après une période d’incertitude liée à un transfert avorté à l’AS Roma, suscite un grand intérêt sur le marché.

Lens veut 30M€ (dont de 5 de bonus) pour Danso, Rennes en propose 23 !

Lens, qui a récemment encaissé un important transfert de Kodir Khusanov à Manchester City pour 50 millions d’euros, semble dans une position de force. Le Stade Rennais, qui a déjà récupéré Brice Samba et Seko Fofana lors de cette fenêtre de mercato, souhaite désormais s’offrir Kevin Danso. L’intérêt du club breton est réel, mais le prix fixé par Lens pourrait compliquer l’affaire.

A lire : Mercato OM : Fabrizio Romano lance une bombe concernant Mathys Tel !

🚨#RCL 🔴🟡 #SRFC 🔴⚫️ 🔐le Stade Rennais a offert 23 M€ pour Kevin Danso ❗️le RC Lens a refusé l’offre de Rennes 💰 Lens veut 25 M€ + 5 M€ de bonus pour libérer son défenseur 🇦🇹 🔜Aston Villa et Stuttgart sont à l’affût https://t.co/R6hN4UIUgv https://t.co/wLsV7fKzCz pic.twitter.com/wv6ypKAXbS — Sébastien Denis (@sebnonda) January 28, 2025

« Le club artésien est inflexible pour Kevin Danso », confirment les sources proches du dossier à FootMercato. D’autres clubs européens, notamment Wolverhampton, ont également exprimé leur désir de recruter le défenseur autrichien. Une offre de 22 millions d’euros avait déjà été formulée par les Wolves, mais elle avait été refusée par Lens. D’autres formations comme Stuttgart et Aston Villa restent également en course pour attirer Danso.

À moins d’une semaine de la fin du mercato, l’avenir de Kevin Danso semble plus que jamais incertain. Le RC Lens pourrait voir son défenseur phare quitter le club, mais à quel prix ? La question reste ouverte.