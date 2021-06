Mercato concurrents OM: Rennes sur un champion du monde à 0€ et Lille se jette sur une piste de Longoria

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des informations mercato des concurrents de l’OM du 8 juin 2021.

MERCATO CONCURRENTS OM: RENNES POURRAIT RÉCUPÉRER UN CHAMPION DU MONDE 2018 POUR 0€?

Le Stade Rennais doit renforcer son secteur défensif cet été après le départ libre de Damien Da Silva vers Lyon. Un champion du Monde 2018 pourrait être l’heureux élu.

Le Stade Rennais pourrait profiter des difficultés financières d’un des plus grands clubs européens. En effet, le FC Barcelone connaît de très grandes difficultés financières et se voit dans l’obligation de se séparer de nombreux joueurs considérés comme des poids pour le club. Dans ceux-là se trouve le champion du Monde 2018 Samuel Umtiti. Le défenseur central français, trop souvent blessé, ne rentre plus dans les plans des Blaugranas.

RETOUR EN LIGUE 1 POUR UMTITI ?

Le Stade Rennais doit remplacer le départ de Damien Da Silva libre vers Lyon. Samuel Umtiti pourrait être un renfort de taille pour les bretons. En effet, la présence de Florian Maurice et de Bruno Genesio au sein du club serait un plus dans les négociations. En tant qu’ancien lyonnais, ils pourraient plus facilement attirer celui qui est passé par le Rhône de 2012 à 2016. Le club catalan serait sur le point de libérer son joueur.

Mercato concurrents OM : Le LOSC se jette sur une piste de Longoria ?

Le LOSC s’intéresserait à une piste également suivie par Pablo Longoria, évaluée entre 20 et 25 millions d’euros.

Il est l’une des pistes offensives les plus sérieuses de ce mercato marseillais. Pablo Longoria suit de très près Jérémie Boga, jeune ailier qui évolue à Sassuolo. Le natif de Marseille, qui avait annoncé sa volonté de quitter son club, est très courtisé lors de mercato estival. En effet, le joueur de 24 ans intéresserait différentes écuries, notamment en Ligue 1. Si l’OM suit de près le dossier, c’est également le cas de Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas serait très intéressé par le profil du Marseillais. Le LOSC serait également rentré dans la course.

Lille intéressé par le profil de Jérémie Boga ?

Selon les informations de Foot Mercato, le champion de France en titre aurait fait de Jérémie Boga l’une de ses cibles. En effet, les Dogues se seraient renseignés auprès de Sassuolo pour connaître le prix du joueur. Boga pourrait être une bonne solution pour remplacer certains joueurs que le LOSC risque d’être obligé de vendre. Auteur d’une très belle saison, Jonathan Bamba pourrait notamment intéressé de nombreux clubs.