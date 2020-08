Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos mercato des concurrents de l’OM… Au menu ce jeudi : Rennes tient son attaquant, Wylan Cyprien est convoité en L1, et une vague de départs à Lyon ?

Mercato concurrents OM : RENNES TIENT ENFIN SON ATTAQUANT

Après de longues négociations, le Stade Rennais a bouclé le transfert de Sehrou Guirassy. Le futur ex attaquant d’Amiens va s’engager ce jour avec le club breton.

Ça n’a pas encore été officialisé par le Stade Rennais, mais le journal L’Équipe annonce que l’affaire est réglée. Sehrou Guirassy (24 ans) va passer sa visite médicale ce jeudi en Bretagne. Il devrait dans la foulée s’engager pour 5 ans avec les pensionnaires du Roazhon Park.

GUIRASSY ÉTAIT LA PRIORITÉ DE RENNES

Un accord aurait été conclu hier entre Rennes et Amiens. Le club picard recevra 15 millions d’euros d’indemnité de transfert, assortis d’un bonus de 20% à la revente. Un accord qui va sans doute ravir le joueur, qui était déterminé à rejoindre la Bretagne afin de disputer la Ligue des champions, lors de la saison à venir. Sehrou Guirassy était la priorité absolue de Julien Stephan, et du président Nicolas Holveck qui ont tout fait pour le convaincre de rejoindre Rennes.

Comme évoqué, le dossier Serhou Guirassy a fortement avancé lundi.

Accord total entre Rennes et Amiens.

L’attaquant rejoint la Bretagne cet après-midi avant de passer sa visite médicale demain. Contrat de 4 ans. #Mercato #Ligue2Exclusif https://t.co/2PVZzNymCP — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 26, 2020

Mercato concurrents OM : WYLAN CYPRIEN À LA CÔTE EN L1

À un an de la fin de son contrat, Wylan Cyprien est poussé vers la sortie par l’OGC Nice. Le milieu de terrain dispose de plusieurs touches en L1 et à l’étranger !

La fin de l’aventure niçoise est proche pour Wylan Cyprien. Le milieu de terrain ne fait plus partie des plans de Patrick Vieira et ses dirigeants veulent le vendre pour récupérer une indemnité de transfert. Sa situation a attiré l’œil du FC Séville qui a déjà tenté une approche. Néanmoins, les Andalous ne sont pas seuls.

UNE OFFRE REFUSÉE PAR NICE, BORDEAUX ET STRASBOURG intéressés

Selon le journaliste de Téléfoot Saber Desfarges, Nice a refusé une offre de prêt avec option d’achat venant de l’Hellas Verone. Bordeaux et Strasbourg ont également témoigné d’un intérêt concret pour le milieu de terrain guadeloupéen, tout comme le Spartak Moscou. Nice attend 15 millions d’euros pour libérer son joueur.

Info @telefoot_chaine 🔴⚫️

Intérêt concret de Bordeaux et Strasbourg pour Wylan Cyprien (Nice). Le Gym a refusé une offre de prêt avec option d’achat de l’Hellas Vérone. Le Spartak Moscou suit également le Niçois, non convoqué par P. Vieira alors de la 1ère journée. #mercato — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 26, 2020

Mercato concurrents OM : RUDI GARCIA CRAINT IL UNE VAGUE DE DÉPARTS ?

L’ancien entraineur de l’OM et actuel coach du club de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué le mercato. Il s’attend à quelques mouvements, notamment sur le plan des départs. Il devra en effet réduire son effectif sachant que les Lyonnais ne disputeront pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

Interrogé en conférence de presse, le coach de Lyon Rudi Garcia a expliqué que son effectif allait certainement être réduit la saison prochaine. Il évoque ainsi des départs lors du mercato estival. Et pour cause, le club de Jean-Michel Aulas ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

ON A UN EFFECTIF TROP IMPORTANT EN QUANTITÉ

« On en sait rien pour le mercato qui va durer jusqu’à début octobre. On ne sait pas qui va partir, arriver. Nous sommes dans l’expectative sur le plan économique (…) On a un effectif trop important en quantité pour jouer un match par semaine. Et pour ceux qui ne jouent déjà pas beaucoup, cela peut générer encore un peu plus de frustration. Après, un coach veut toujours garder ses meilleurs éléments. (…) On a les plus grandes ambitions possibles, il faudra voir quel effectif sera à ma disposition fin octobre. J’ai toute confiance en mes dirigeants pour retrouver l’Europe, »

Rudi Garcia –Source : Foot Mercato