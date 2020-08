Mercato concurrents OM : Rennes veut encore plusieurs recrues…

Les arrivées déjà conclues de Martin Terrier et Nayef Aguerd ne sont qu’un début. Le Stade Rennais veut encore renforcer son effectif, afin d’être à la hauteur en Ligue des champions.

Qualifié directement pour la Ligue des champions (merci Lucas Ocampos), Rennes travaille déjà pour être solide lors de cette compétition. Le club breton, qui a déjà officialisé deux recrues (Martin Terrier et Nayef Aguerd) souhaite encore se renforcer. C’est en tout cas le souhait du coach Julien Stephan, qui a conscience de la saison difficile qui arrive :

IL faudra du monde, de la densité, et de l’homogénéité dans l’effectif – stephan

« Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année. Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif. On en a déjà, mais on en a besoin encore ».

Julien Stephan. Source : l’équipe – 17/08/2020



Un désir du coach qui sera suivi d’effet. Le président Nicolas Holveck avait déclaré que le club travaillait déjà « à compléter l’effectif avec un ou deux joueurs supplémentaires ». Il faudra s’attendre à voir un Stade Rennais compétitif la saison prochaine !