Mercato concurrents OM : Rennes valide une recrue et bloque le départ d’un attaquant !

Le mercato du Stade Rennais prend une nouvelle tournure avec l’arrivée imminente de Brice Samba, un gardien de but recherché pour remplacer Steve Mandanda, dont la situation devient de plus en plus incertaine. Après avoir exprimé son désir de quitter le RC Lens fin décembre, Samba, numéro 2 des Bleus, a trouvé un accord avec Rennes. Le transfert, estimé entre 12 et 15 millions d’euros, a été finalisé après que Lens ait résolu ses problèmes avec son gardien titulaire. Brice Samba, dont la visite médicale a été effectuée mardi, pourrait ainsi faire ses débuts avec Rennes dès ce samedi contre l’OM.

Cette arrivée marque un tournant pour Rennes, qui cherche à renforcer son équipe sous la direction de Jorge Sampaoli. L’ombre de Mandanda, plus en difficulté cette saison, plane sur cette décision, d’autant que le gardien de bientôt 40 ans a vu son rôle au sein de l’équipe se réduire. Si la question de son avenir reste ouverte, avec la présence de Gauthier Gallon, le recrutement de Samba pourrait redéfinir l’équilibre au sein de l’effectif rennais. Samba devrait être aligné face à l’OM ce samedi !

Samba titulaire face à l’OM samedi ?

🚨EXCL: 🔴⚫️🇩🇿 #Ligue1 | ❗️Après l’échec du dossier Mikautadze, Galatasaray veut tenter le coup Amine Gouiri ➡️ Le dossier n’est pas simple mais les Turcs multiplient les pistes pour tenter de renforcer leur attaquehttps://t.co/fxz38MvHr7 pic.twitter.com/JXqodGljQf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2025

Par ailleurs, une autre situation surveillée de près concerne Amine Gouiri. L’attaquant, qui traverse une période difficile en termes de performances, fait l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs, dont Galatasaray. Ce dernier cherche à renforcer son attaque avec des joueurs de qualité et voit en Gouiri un potentiel pour relancer sa carrière. Cependant, le Stade Rennais, bien que conscient des difficultés de l’international algérien, a fait savoir qu’il ne comptait pas le laisser partir cet hiver, malgré les offres turques. Gouiri, sous contrat jusqu’en 2027, devra donc patienter encore pour voir ce que l’avenir lui réserve à Rennes.

Rennes, avec ses arrivées et ses départs potentiels, est bien engagé dans un mercato actif, cherchant à reconstruire une équipe plus compétitive pour la seconde partie de la saison.