Mercato concurrents OM : Rennes veut s’offrir un des meilleurs buteurs de Ligue 1?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Le Stade Rennais pourrait tenter de recruter un des meilleurs buteurs de Ligue 1 de cette saison…

Le stade Rennais est en concurrence avec West Ham et le VfB Stuttgart pour tenter de recruter le buteur du TFC, Thijs Dallinga. Recruté pour seulement 2.5M€ en 2022 en provenance du club néerlandais de l’Excelsior, l’attaquant soigne ses statistiques. Le buteur de 23 ans avait marqué 18 buts TCC la saison dernière, Dallinga en est à 16 buts TCC cette saison. En ligue 1 il a marqué 11 buts et se classe 5e du classement à 1 but d’Aubameyang (4e avec 12 buts). Mais le président Comolli n’entend pas brader son attaquant qui dispose encore de deux ans de contrat, il aurait évalué le montant de son transfert à 25M€…

25 M€ pour Thijs Dallinga ?

🚨 West Ham OBSERVE de près Thijs Dallinga ! 💜🤍 Le TFC travaille actuellement pour trouver son futur remplaçant et dispose d’un budget de 7M€. (@GiveMeSport via @LesVioletsCom) pic.twitter.com/pMkgNeFwQn — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 16, 2024





Selon l’Equipe, Désiré Doué devrait quitter Rennes cet été. Le quotidien sportif explique que « fin janvier, le Bayer Leverkusen avait formulé une offre de 20 millions d’euros pour laquelle Rennes n’avait pas souhaité discuter… il ne partira sans doute pas pour moins de 40 millions d’euros. Une dizaine de clubs sont à l’affût pour ce profil de joueur explosif, probablement sans doute encore Leverkusen, qui repartira avec le même coach (Xabi Alonso). Sa place dans le projet comme son temps de jeu seront des critères déterminants pour Désiré Doué. »

A LIRE : OM : Clauss, Sarr, Mbemba… ça se confirme !

Désiré Doué vendu cet été, Rennes veut au moins 40M€ !