Mercato concurrents OM : « Rudi Garcia a fait une saison minable avec Lyon, il ne faut pas qu’il se cache »

Exrait apéro mercato. Lors d’une sortie médiatique, Rudi Garcia a fait part de ses craintes concernant la crise du covid-19, qui va impacter le mercato à venir. Invité dans l’apéro Mercato ce jeudi, Yassine Youssfi est revenu sur les propos de l’ancien coach de l’OM…

Lors d’une récente interview à la Gazzetta Dello Sport, Rudi Garcia s’en est pris à l’arrêt du championnat, et à son impact sur l’économie des clubs à l’approche du mercato estival. Une sortie qui a fait réagir Yassine Yousfi. Invité de l’apéro mercato, ce dernier à tenu à mettre Rudi Garcia face à ses responsabilités après la saison ratée de Lyon en Ligue 1 :

« Faut pas qu’il se cache derrière le Corona »

Il a raison de s’inquiéter. Mais il doit encore plus s’inquiéter pour son club, par ce que Lyon à pour le moment raté sa saison. En championnat, la saison a été minable, faut dire les choses. Et donc financièrement, ça va avoir des conséquences, moins qu’il fasse un parcours exceptionnel en ligue des champions.

Bien sur que ce championnat aura plus d’impact que le corona. Faut pas qu’il se cacher derrière le Corona. On va dire les choses, il a fait une saison de me*de. A Lyon, ils ont 3 grandes valeurs marchandes, Depay, Demebele et Aouar. Et ils envisagent d’en perdre 2 sur 3 (…) L’Olympique Lyonnais à vraiment fait une saison très décevante. Yassine Yousfi. Source : Football club de Marseille – 06-08



