Mercato concurrents OM : Sampaoli a trouvé son bonheur à Rennes ?

La jeune pépite de 22 ans Loïc Badé est proche de s’engager avec le FC Séville de Jorge Sampaoli. En toute fin du mercato estival, Rennes avait choisi de le prêter à Nottingham Forest, où il n’a pas joué une seule minute.

Véritable cadre de l’effectif lensois en 2020-2021, le jeune défenseur central Loïc Badé avait joué 2 777 minutes avec le maillot sang et or. Le natif de Sèvres avait été recruté par Rennes au mercato estival, mais n’a pas eu le temps de jeu espéré, notamment à cause d’une blessure aux adducteurs la saison dernière.

Les dirigeants rennais l’ont alors envoyé en prêt en Premier League, à Nottingham Forrest. Malgré une déclaration encourageante du coach Steve Coopper, Loïc Baldé n’a pas joué un seul match de Premier League et le club a manifesté l’intention de le renvoyer en Bretagne.

« Loïc n’a pas encore participé. Mais il s’entraîne très bien, il s’installe, son anglais s’améliore beaucoup, il a une bonne attitude envers l’entraînement et une bonne confiance en lui. C’est une de ces choses où il suffit de travailler dur et d’attendre son heure. Quand ce sera le cas, cela dépendra d’un certain nombre de facteurs. » Steve Cooper – Nottingham Live

Ce mardi, le média espagnol El Chiringuito a annoncé qu’un accord verbal existait entre Rennes et Séville pour un prêt avec option d’achat de Loïc Badé. Les négociations sont en bonne voie mais il n’existe pas d’accord écrit. Jorge Sampaoli pourrait ainsi lancer son recrutement made in Ligue 1 !

🚨INFORMACIÓN @elchiringuitotv🚨 🤝Acuerdo verbal entre el Sevilla y el Rennes por Loïc Badé. ✍️Cesión con opción a compra. (Vía @GonzaloTortosa) pic.twitter.com/rzqbsKvFvU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2022

Le prêt de Loïc Badé au Séville FC est imminent comme révélé par la presse espagnole. Comme il n’a jamais joué avec Nottingham, il peut être prêté de nouveau par le Stade Rennais. Discussions entamées depuis plusieurs jours déjà. pic.twitter.com/fruDA5w1l3 — Sébastien Denis (@sebnonda) December 20, 2022

