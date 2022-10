Mercato concurrents OM : Sampaoli veut un buteur de Ligue 1 ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). De retour comme entraineur au FC Séville, Jorge Sampaoli pourrait faire son marché en Ligue 1. Les noms des marseillais Gerson et Gueye ont été évoqués, le buteur de l’ASM Wissam Ben Yedder serait aussi pisté !

Jorge Sampaoli veut toujours un gros recrutement. Le technicien argentin ne devrait pas changer d’exigences lors du mercato hivernal à venir. Alors que le FC Séville est déjà annoncé comme un prétendant aux recrutement de Pape Gueye et Gerson, un autre joueur de Ligue 1 serait pisté. Selon Todofichajes, Wissam Ben Yedder est une cible du club espagnol. Jorge Sampaoli serait particulièrement intéressé par le profil de l’international français de 32 ans. L’ancien joueur du TFC dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, qui en attendrait au moins 20M€. Pour rappel, Ben Yedder a déjà joué 3 saison à Séville de 2026 à 2019 avant d’être transféré à Monaco pour 40M€.

A lire : Mercato OM : Une offre de 12M€ à venir pour un remplaçant de Tudor ?

Sampaoli veut faire revenir Ben Yedder ?

En juin dernier, l’attaquant n’excluait pas un départ lors du mercato estival. Il l’avait confiait au journal l’Equipe : « Je suis à Monaco, qui est un grand club d’Europe. Cela se passe très bien. Pour l’avenir, on verra bien. Forcément, on y réfléchit parce que, comme je vous le disais, on est toujours dans une volonté de progresser ».