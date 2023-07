Mercato concurrents OM : Textor détruit RMC Sport pour un dossier à 50M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) RMC Sport expliquait que 50 millions d’euros suffiraient pour convaincre les Lyonnais de lâcher Barcola… John Textor a démenti via une story instagram !

Lyon a besoin de vendre pour s’activer sur son Mercato. Le club est en grande difficulté actuellement et sur le terrain, c’est tout aussi compliqué. Après 4 matchs amicaux joués, seul une victoire est au compteur de Laurent Blanc. De plus, les rumeurs de départs de certains éléments forts de l’effectif viennent ajouter de la difficulté.

Au cas où vous ne le sauriez pas, voilà à quoi ressemble une fake news…

Pour RMC Sport, Lyon devrait laisser filer Bradley Barcola contre un chèque de 50 millions d’euros. Ces dernières semaines, le nom du joueur lyonnais a été cité parmi les pistes du PSG pour se renforcer offensivement. Seulement, l’homme d’affaires a publié une story sur Instagram pour contrer cette information.

«Au cas où vous ne le sauriez pas, voilà à quoi ressemble une fake news», a publié le néo propriétaire du club lyonnais en story sur son compte Instagram personnel. Ces dernières heures, le PSG semble s’être rapproché d’Ousmane Dembélé pour le poste d’ailier droit ce qui irait dans le sens de l’Américain.

La dernière story Instagram de John Textor 🤔 Porte verrouillée pour Bradley ?#TeamOL pic.twitter.com/LQfqQ881Fr — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) July 30, 2023

Caleta-Car dans le viseur?

L’information a été révélée hier par le média espagnol Relevo. Le défenseur central croate Duje Caleta-Car devrait s’engager à l’Olympique lyonnais dans les prochains jours.Ce transfert devrait se faire autour de 5 millions d’euros et aurait été facilité par les bons rapports entre John Textor et l’homme d’affaires danois Rasmus Ankersen, directeur du football à Southampton, le club de Caleta-Car.

Relevo révèle aussi que le Real Bétis se serait intérressé au joueur mais n’a pu s’aligner sur les exigences de Southampton.

Duje Ćaleta-Car se va al Lyon por 5M€. El Betis se interesó en él pero no ha llegado a las pretensiones económicas del Southampton.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 26, 2023

Retour en territoire hostile ?

« Duje » va donc vraisemblablement faire son retour en Ligue 1, un an après son départ de l’Olympique de Marseille vers le sud de l’Angleterre pour 8 millions d’euros.

Les Saints étant relégués en seconde division et l’OL ne pouvant pas dépenser des sommes folles, c’est une affaire qui a du arranger toutes les parties pour le transfert de l’international croate qui n’a débuté que 9 rencontres de Premier League la saison passée.

Il reste maintenant à l’Olympique lyonnais à soumettre cette opération à la DNCG dans le cadre de son « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».