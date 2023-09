Mercato concurrents OM : Textor fait durer le suspens avec Gattuso !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). D’après les informations du journal L’Equipe, Gattuso n’est plus la piste numéro 1 de Lyon, John Textor explorerait d’autres alternatives.

Ces derniers jours, Laurent Blanc a été limogé de son poste d’entraîneur et la direction lyonnaise profite de la trêve internationale pour se trouver un nouveau coach. Parmi les noms cités : Gennaro Gattuso qui semblait être la piste numéro 1 pour succéder à l’ancien joueur de l’OM. Finalement, d’après les informations du journal L’Equipe, Gattuso n’est plus en haut de la liste. Le coach italien ne serait qu’un « choix par défaut » pour John Textor. Il y aurait d’autres alternatives explorées comme un coach à l’étranger dont le nom n’aurait pas encore filtré.

info ⁦@lequipe⁩

Gattuso n’a plus de nouvelle de l’OL depuis + de 24h. Il est un choix par défaut pour John Textor, qui cherche donc aussi ailleurs. Un autre candidat étranger, dont le nom n’est pas encore sorti, pourrait bientôt se détacher. https://t.co/MH4JIWe1Dh — hugo (@hugoguillemet) September 13, 2023

J’ai hâte de voir ça. C’est une personnalité à l’inverse de la personnalité de Laurent Blanc. Là, ça va péter un peu

🗣 « Ca va être l’inverse de la passivité de Laurent Blanc. Là, je pense que ça va péter un peu. A Naples il arrive dans une galère et finalement il lance presque l’ère qui permet de gagner le titre l’an dernier » 🔴🔵 Eric Di Meco laissera sa chance à Gattuso s’il signe à l’OL. pic.twitter.com/9H6XGgV5l7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 12, 2023

Dans l’émission « le Super Moscato Show« , Éric di Meco s’est réjouit de la potentielle arrivée de l’ancien joueur et entraîneur du Milan. « Franchement, s’il devient l’entraîneur de Lyon, j’ai hâte de voir ça. C’est une personnalité, ça va un petit peu détoner à l’inverse de ce qu’était Laurent Blanc, c’est à dire la passivité, le flegme qu’on lui reprochait souvent en conférence de presse ou sur le board du terrain. Là, je pense que ça va péter un peu, a affirmé Di Meco. Maintenant, à savoir si c’est un grand entraîneur, je ne sais pas. Les résultats ne font pas obligatoirement les grands coachs. J’ai connu de très bons techniciens qui malheureusement n’ont jamais rien gagné mais qui étaient entraînants avec des séances très intéressantes, des bons discours avant les matchs et des joueurs qui aimaient ce que l’entraîneur demandait de faire sur le terrain, a ajouté le consultant RMC Sport. Tu as des pompes qui gagnent et qui passent pour des génies pourtant on s’ennuie. C’est l’histoire du sport. À Naples, Gattuso arrive dans une galère et finalement il lance presque l’ère qui permet de gagner le titre l’an dernier », a conclu l’ancien joueur marseillais.