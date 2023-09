Mercato OM : « J’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination »

Arrivé cet été pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille après l’arrivée de Marcelino, Pierre-Emerick Aubameyang fait douter son compatriote Daniel Cousin.

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi, Daniel Cousin s’est exprimé sur l’élimination de la CAN du Gabon. Forcément, l’ancien joueur de l’OM a été questionné sur son compatriote, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a pas réalisé l’exploit de sauver sa nation de l’élimination.

J’ai des doutes sur ce que j’ai observé depuis le début de la saison

En plus d’évoquer cette grosse déception pour le Gabon, Daniel Cousin s’est aussi exprimé sur le début de saison d’Auba qui, selon lui, est discutable. Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, il y a même des questions à se poser sur l’implication de l’attaquant marseillais.

« J’étais très content de le voir signer à l’OM, cela prouve que c’est un compétiteur. Mais j’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination. J’ai des doutes sur ce que j’ai observé depuis le début de la saison, explique Daniel Cousin à La Provence. À Nantes, il a été fantomatique… Il doit se pousser, ne pas attendre que les ballons viennent à lui, mais aller les chercher. Ce qui lui a toujours manqué, c’est la détermination. Il possède toutes les qualités pour conclure sa carrière en beauté dans un club exceptionnel. La seule chose que je peux lui dire, c’est qu’il doit mouiller le maillot et montrer de la détermination, car c’est ce que les Marseillais aiment. »

Il y avait des touches avec l’Arabie saoudite, mais quand l’OM se présente…

Le journal L’Equipe a publié une interview du père d’Aubameyang qui s’est exprimé sur l’été qu’il a vécu avec son fils. Il n’a pas caché que PEA avait des contacts avec d’autres clubs !

« C’est un grand soulagement après l’année galère qu’il a vécue (21 matches, 3 buts avec Chelsea, NDLR). Il y avait des touches avec l’Arabie saoudite, mais quand l’OM se présente… Qui n’a jamais rêvé de jouer dans ce club ? En Afrique, d’autant plus. Je n’arrête pas de recevoir des messages du pays, a expliqué le père de Pierre Emerick Aubameyang à L’Equipe. Ç’a commencé à pousser quand je devais rentrer à l’hôpital, le 6 juillet, pour une opération. Pablo Longoria m’a présenté le projet et il m’a démontré par A plus B que si mon « lascar » venait chez eux, ça allait bien se passer avec un entraîneur (Marcelino) qui le voulait à fond. On s’appelle en vidéo et notre bonjour, c’est son grand sourire. Et direct, je lui fais : “Allez l’OM !” Il éclate de rire : “Ah bon !” “T’es content ou pas ? Tu veux que le fasse avec l’accent ?” (rires). Lui m’a répondu : “Et comment ? Raconte ? Mais le vieux (la manière dont on évoque le père en Afrique), tu rigoles, t’imagines, ça peut être un truc de fou !” Il fallait ensuite régler quelques détails avec Chelsea. Le garçon aime tellement cette ambiance. Comme il me dit : “Tu imagines mon premier but, le boucan ?” Il se projette déjà. Et je lui ai dit que, cette année, je serais là pour hurler au stade. «