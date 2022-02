Mercato concurrents OM : Trois gros départs déjà actés au LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lille devrait voir filer plusieurs joueurs importants de son onze lors du prochain mercato estival…

Si l’OM ne sait toujours pas si la sanction de la FIFA concernant son interdiction de recruter lors des deux prochains mercatos sera effective cet été, le LOSC va encore vendre ses meilleurs éléments. Après les départs l’été et l’hiver dernier de Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné, ce sont trois autres titulaires qui vont quitté Lille.

David, Weah et Botman transférés cet été ?

En effet, l’attaquant canadien Jonathan David devrait rejoindre la Premier League, Arsenal et Newcastle seraient sur le coup. Il avait d’ailleurs confié son envie de rejoindre l’Angleterre sur Téléfoot « la Premier League ? Forcément ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde.». Autre joueur sur le départ, Timothy Weah a exprimé son désir de rejoindre l’AC Milan dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. D’ailleurs, le club italien pourrait faire coup double et aurait également dans son viseur le défenseur central Sven Botman, priorité à ce poste.

A lire : Le jeune supporters de l’OM agressé par des supporters lyonnais raconte son lynchage

Interrogé par Radio-Canada, l’agent de l’attaquant du LOSC avait confirmé qu’il souhaitait terminer la saison avec les Dogues et quitter le club pour probablement rejoindre un nouveau championnat. Il aurait une préférence pour la Premier League… A voir si un accord est trouvé dès cet hiver !