Mercato concurrents OM : Trois grosses opportunités de sortie pour Cherki !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rayan Cherki, talent en plein essor à l’OL, pourrait quitter le club dès janvier 2025, avec des intérêts de clubs comme le PSG et Liverpool, alors que Lyon doit vendre des joueurs pour éviter la rétrogradation en Ligue 2 en fin de saison.

Rayan Cherki, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026, pourrait bientôt quitter le club, car l’OL doit impérativement vendre des joueurs pour équilibrer ses finances et éviter une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG. Bien qu’il ait l’option de prolonger jusqu’en 2027 s’il reste à Lyon, Cherki semble être à un tournant de sa carrière. Après des débuts prometteurs mais perturbés par des relations compliquées avec certains entraîneurs, il a finalement trouvé sa place sous la direction de Pierre Sage, qui l’a installé comme titulaire cette saison.

Le PSG, Liverpool et le Bayer dans le coup ?

Avec 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs, Cherki impressionne par sa technique, son intelligence de jeu et son impact sur le terrain. Ses performances attirent l’attention de grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Liverpool, et le Bayer Leverkusen, qui suivent de près son évolution. Selon les informations de FootMercato, le PSG et Liverpool sont les plus avancés dans ce dossier et espèrent concrétiser un transfert dès le mercato hivernal de janvier 2025 pour éviter une concurrence accrue l’été suivant.

30M€ pour Cherki ?

L’OL, interdit de recrutement cet hiver, a fixé un prix de départ de 30 millions d’euros pour Cherki, ce qui en fait un joueur convoité. Le club lyonnais, confronté à des tensions avec le PSG, devra cependant jongler entre les offres et les ambitions de son jeune talent pour éviter une situation délicate. Le choix du joueur et les négociations à venir détermineront son avenir, mais il semble que Cherki soit une cible prioritaire pour les clubs intéressés.