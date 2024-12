Mercato OM : Deux postes visés ? Quatre joueurs poussés vers la sortie ?

L’OM, confronté à des difficultés économiques lié à une saison sans coupe d’Europe, compte rééquilibrer ses finances en réalisant des ventes avant d’envisager des achats cet hiver, tout en cherchant à renforcer sa défense. Selon La Provence, le club serait particulièrement intéressé par un défenseur axial gauche et un arrière droit, avec des départs possibles pour Meïté, Mbemba, Harit, et Brassier.

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation économique délicate, et Pablo Longoria a clairement indiqué ses intentions en conférence de presse. « Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement », a-t-il affirmé, soulignant que l’OM devait impérativement rééquilibrer ses comptes après les investissements conséquents réalisés l’été dernier. Selon lui, l’objectif de ce mercato serait de « récupérer une partie des investissements faits pendant l’été », tout en veillant à ne pas mettre en péril la trésorerie du club. Longoria a précisé qu’il souhaitait vendre avant d’acheter, bien que cette règle ne soit pas « obligatoire ». L’OM cherche à optimiser ses finances sans pour autant affaiblir l’effectif, en assurant que « les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente ». Cependant, la direction marseillaise reste ouverte à des opportunités concernant les joueurs en manque de temps de jeu.

A LIRE AUSSI : OM : Faut-il faire tourner face à l’ASSE en Coupe de France ?

Pas de départs chez les habituels titulaires ?

D’après les informations relayées par La Provence, l’OM serait à la recherche de renforts défensifs cet hiver. Le club souhaiterait notamment recruter un défenseur axial gauche et un arrière droit, positions où l’effectif marseillais pourrait manquer de profondeur. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club pour permettre ces arrivées, avec Meïté, Mbemba, Harit, et Brassier potentiellement sur le départ. Ces départs seraient envisagés dans le cadre d’opérations intéressantes, notamment pour les joueurs en manque de temps de jeu, dans le but de dégager des ressources financières et d’alléger l’effectif.

Un axial gauche et un latéral droit visés ?

Ainsi, bien que l’OM cherche à maintenir un effectif compétitif pour la seconde moitié de la saison, Longoria et son équipe devront jongler avec l’équilibre financier du club tout en capitalisant sur le potentiel de ses joueurs en excédent. Le mercato d’hiver s’annonce stratégique pour l’avenir à court terme de l’OM.