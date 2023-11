Mercato concurrents OM : Grosso limogé, 3 noms pour le remplacer (dont deux anciens marseillais)

Le match entre l’OM et Lyon a été repoussé au 6 décembre. Fabio Grosso ne serait déjà plus le coach de l’OL, après un intérim interne David Friio aurait déjà coché 3 noms donr deux bien connus à Marseille !

Fabio Grosso ne serait déjà plus le coach de l’OL selon l’Equipe.

info ⁦@lequipe⁩

Fabio Grosso et son staff ont été mis à pied ce matin. Pierre Sage assurera l’intérim pour la séance du jour, le match à Lens de samedi, et probablement le déplacement à Marseille. https://t.co/5RWtOh6CvB — hugo (@hugoguillemet) November 30, 2023

Une information confirmée par RMC, « l’actuel directeur du centre de formation Pierre Sage est bien placé pour assurer l’intérim. De source proche du dossier, trois noms circulent pour reprendre l’OL depuis que l’hypothèse d’une éviction de Fabio Grosso a pris de l’ampleur. Le nom de Bruno Genesio, ancien entraîneur de Lyon, revient avec insistance. Les noms de Jorge Sampaoli mais aussi d’Igor Tudor sont également évoqués. Ces deux techniciens connaissent bien David Friio pour avoir travaillé avec lui à l’OM. » Les supporters marseillais pourraient donc voir un de deux entraineurs des saisons précédentes, avec la réussite que l’on connait débarquer chez un rival.

A lire : Match OM vs Ajax : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

Bruno Genesio, Igor Tudor et Jorge Sampaoli pour remplacer Grosso ?

🚨 Les jours de Fabio Grosso sur le banc de l’OL seraient comptés. Le club songerait à Pierre Sage, directeur du centre de formation, pour assurer l’intérim, et trois noms circulent pour la suite des opérations : Bruno Genesio, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2023



Il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille recevait Lyon. Le bus lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso blessé, empêchant donc la rencontre de se jouer. Ce match sera à rejouer au Vélodrome ce 6 décembre. L’Equipe nous informe ce lundi qu’une réunion est prévue entre Fabio Grosso et John Textor.

Le propriétaire américain n’aurait vraiment pas apprécié les premières semaines du coach italien. La défaite face au LOSC ce dimanche pourrait empêcher Grosso de continuer son aventure à Lyon, donnant donc l’opportunité à un troisième entraîneur d’être sur le banc rhodanien face à l’OM le 6 décembre prochain.

info ⁦@lequipe⁩

Grosso et Textor vont se voir cette semaine. L’entraîneur italien pourrait ne pas résister à la défaite contre Lille, selon l’issue des discussions. https://t.co/o2qOhtfTbk — hugo (@hugoguillemet) November 27, 2023

Pas de supporters lyonnais au Vélodrome

Le déplacement des lyonnais est interdit pour le match qui sera à rejouer le 6 décembre prochain entre l’OM et l’OL. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’a annoncé ce vendredi dans des propos relayés par RMC Sport.

🇫🇷 Les supporters lyonnais devraient être interdits de déplacement au Vélodrome pour le match reporté, annonce Oudéa-Castéra.https://t.co/wdq93DZ4eA — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2023

« Pour moi, le mal est fait. Quand il y a une interdiction de déplacement de supporters, comme ça va être le cas le 6 décembre, c’est la défaite du partage, déplore Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports lors de la présentation du parcours de la flamme pour les Jeux paralympiques et relayé par RMC. Maintenant, je pense que la solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise des options restantes. Cette sanction contre des supporters de l’OL, compte tenu de ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais avec ces chants homophobes et ces gestes antisémites, est parfaitement compréhensible et légitime. C’était souhaitable. Il y a maintenant un dispositif de sécurité que la préfète de police renforce en faisant attention à chaque détail et à l’optimisation de ce qui a pu pêcher lors de cet épisode. S’il y a le moindre débordement de supporters marseillais lors de ce match, il faudra vraiment en tirer des conséquences extrêmement fermes. Moi j’ai appelé à un sursaut. Avec la ligue, le ministère de l’Intérieur, les clubs, les associations de supporters, il faut une prise en main de ces enjeux d’élimination de la violence de nos stades et de lutte contre toutes les formes de discrimination, d’expression raciste et antisémite. Il faut qu’on en finisse avec ça. Je le dis, le mal est fait. Ce régime mis en place est un pis-aller. Il faut derrière une action absolument résolue pour que ces choses ne se reproduisent plus. On ne doit pas avoir un petit nombre d’abrutis qui entraînent une défaite du sport. »