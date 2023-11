Match OM vs Ajax : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera à Marseille ce jeudi face à l’Ajax. Un match qui compte pour la 5e journée de Ligue Europa.

Pour son 5e match en Ligue Europa cette saison, l’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax. Dans un contexte très tendu avec un enchainement de mauvais résultats face au LOSC, Lens et Strasbourg en Ligue 1, l’OM doit confirmer sa première place de la poule et ses bons résultats dans cette compétition européenne. Comment regarder ce match ? On vous dit tout !

OM – Ajax sur quelle chaine TV ?

Le match OM – Ajax sera à suivre en clair sur M6. Pour les abonnés, il également possible de le voir sur Canal+ Foot. Le match se jouera le jeudi 30 novembreà 21h00 !

Comment voir OM – Ajax en streaming ?

Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6play et My Canal.



les supporters de l’Ajax Amsterdam ne sont pas autorisés à effectuer le déplacement à Marseille. Après les incidents en marge d’OM – OL, les déplacements à Marseille s’enchainent après celui des lillois et cela sera aussi le cas pour les lyonnais le 6 décembre prochain. Pourtant, le gouvernement français aurait récemment déclaré dans une lettre aux préfets vouloir mettre en place ces arrêtés uniquement lorsqu’ils sont « particulièrement justifiés ». Seul point positif, les embouteillages à Marseille devraient être moindres !

À l’issue de la rencontre face à l’Ajax, l’OM pourrait se qualifier pour les 16e, voire les 8e de finale de la Ligue Europa. Voici les différents scénarios potentiels.

La victoire assurerait un avenir européen à l’OM

L’OM qualifié (pour les 16es de finale) si…

– il s’impose contre l’Ajax Amsterdam.

– il ne perd pas contre l’Ajax Amsterdam et que l’AEK Athènes ne gagne pas contre Brighton.

L’OM qualifié (pour les 8es de finale) si…

– il gagne contre l’Ajax Amsterdam et que Brighton s’incline face à l’AEK Athènes.

