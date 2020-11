Mercato concurrents OM : Un accord trouvé pour la pépite du Stade Rennais? Un gros chèque à venir?

Le Stade Rennais pourrait perdre sa pépite dès le mercato estival 2021. Edouardo Camavinga ferait l’objet d’un accord entre le club breton et le Real Madrid !

Cela fait des mois que le Stade Rennais est harcelé par les plus grands clubs européens pour Edouardo Camavinga. Le Real Madrid semble cependant le club le plus proche de finaliser ce dossier. Il y a quelques jours, El Mundo Deportivo annonçait que le Stade Rennais était enclin à laisser filer sa pépite, mais contre une grosse somme d’argent.

UN ACCORD POUR UN DEPART EN 2021?

La somme évoquée récemment était comprise entre 50 et 100 millions d’euros, dépendant notamment de l’évolution du joueur en Ligue des Champions et en Equipe de France. Le club breton se serait décidé à laisser filer Camavinga au Real Madrid dès le mercato d’été 2021. Un accord entre les deux clubs existerait même selon un journaliste du média OK Diario.

Le Stade Rennais devrait donc récupérer un gros chèque à la fin de la saison et pourrait réinvestir lors du prochain mercato, devenant un vrai concurrent pour l’Olympique de Marseille dans les premières places du championnat.