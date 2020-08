Mercato concurrents OM : Un cadre Stéphanois sur le départ

Non désiré par Claude Puel, l’international Tunisien Wahbi Khazri est proche de quitter Saint Étienne. Un accord est imminent avec un club Turc.

Claude Puel l’a annoncé, Saint Étienne a besoin d’argent. Pour cela, les Verts souhaitent se débarrasser de leurs plus gros salaires, dont fait partie Wahbi Khazri. Recruté pour 7 millions d’euros par Saint Etienne en 2018, Khazri sort d’une saison décevante en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives) et est poussé vers la sortie par son club. Et une issue favorable à tout le monde pourrait être trouvée rapidement

ACCORD IMMINENT AVEC TRABZONSPOR

Selon le journaliste Manu Lonjon, L’ASSE et le club turc de Trabzonspor sont proche d’un accord. Le deal porterait sur un prêt d’1 an, avec option d’achat inférieure à 8 millions d’€. La balle est désormais dans le camp de Wahbi Khazri, qui réfléchit à son avenir. Qui va sans doute s’écrire loin de Saint Étienne d’ici à la fin du mercato…