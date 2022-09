Mercato concurrents OM : Un club de Premier League veut chiper Franck Haise du RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…) Avec le départ de Graham Potter à Chelsea, Brighton se cherche un nouveau coach et songerait à Franck Haise !

Depuis la montée en Ligue 1, le RC Lens ne cesse d’impressionner en Ligue 1 ! Malgré plusieurs départs dont Jonathan Clauss qui a rejoint l’Olympique de Marseille, Kalimuendo vers le Stade Rennais ou encore Cheick Doucouré qui a rejoint Crystal Palace, le club parvient toujours à rester dans le haut du tableau.

L’une de leur force est bien sûr le jeu proposé par le coach Franck Haise qui a repris les rênes du club en 2020 après avoir entraîné la réserve du RC Lens pendant 3 saisons. Forcément, ses prestations ne laissent pas insensibles les autres clubs européens.

Haise dans la short-list de Brighton

Avec le départ de Thomas Tuchel de Chelsea, les Blues ont fait signer Graham Potter au poste d’entraîneur. Cette signature a laissé un vide à Brighton qui cherche un nouveau coach pour continuer sa saison de Premier League. D’après The Guardian, Franck Haise fait partie de la short-list avec Roberto De Zerbi et Kjetil Knutsen. C’est d’ailleurs ce dernier qui serait la piste numéro 1.

En mai dernier, Franck Haise a renouvelé son contrat avec le RC Lens jusqu’en 2025. Il paraît peu probable de voir le Français quitter son club en plein milieu de la saison… Mais l’intérêt d’un club de Premier League peut faire changer d’avis beaucoup d’entraîneur. Heureusement pour le RC Lens, le club anglais semble privilégier un coach anglophone et pourrait donc se tourner vers Kjetil Knutsen.

« Nous travaillons sur notre liste. Nous ne sommes pas dans une grande précipitation en raison de cette pause, qui nous donne un peu plus de temps après six ou sept matchs cette saison. C’est en soi un petit avantage, mais ce n’est pas quelque chose qui signifie que nous allons lever le pied, cela signifie que nous allons travailler dur sur les processus que nous suivons. » Paul Barber, vice-président du club – Source : The Athletic (12/09/22)