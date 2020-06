Mercato concurrents OM : Un club italien s’apprête à chiper une pépite à Aulas !

Le jeune défenseur Pierre Kalulu, formé à Lyon pourrait finalement quitter le club. L’Equipe annonce que le joueur aurait trouvé un accord avec l’AC Milan pour signer son premier contrat pro !

Depuis des années, Lyon est considéré comme le meilleur centre de formation de France. Après la génération Tolisso, Lacazette, Umtiti, Fekir, une nouvelle ère semble se profiler avec Caqueret, Cherki…

Kalulu, un échec pour les Lyonnais?

Pourtant, l’une des pépites du club, Pierre Kalulu, pencherait plus pour l’étranger pour son premier contrat professionnel ! En effet, comme l’affirme Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, le latéral droit, prometteur et qui était la priorité du club lyonnais ces dernières semaines, devrait s’engager avec l’AC Milan.

A LIRE AUSSI : Aulas veut organiser un tournoi en juillet avec le PSG, quid de l’OM ?

En fin de contrat stagiaire, il hésitait entre une aventure en Italie et continuer à Lyon où son avenir était plus que flou avec trois joueurs qui se disputent son poste : Rafael, Tete et Dubois. L’Equipe explique cependant qu’un revirement de situation n’est pas à exclure dans ce dossier qui pourrait être un vrai coup dur pour les Lyonnais.