Mercato concurrents OM : Un coach turc pour remplacer Galtier au LOSC?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Avec le départ annoncé de Christophe Galtier, les dirigeants du LOSC songent à Fatih Terim !

La filiale turc au LOSC s’est encore plus affirmé cette saison avec le duo Yazici – Yilmaz qui a fait beaucoup de bien à l’attaque de Christophe Galtier. Avec le départ annoncé du coach français, la direction lilloise va devoir trouver un nouveau nom sur le banc pour la saison prochaine.

LE COACH DE GALATASARAY POUR REMPLACER GALTIER?

Plusieurs coachs ont été cités dans la presse française et étrangère. Ce jeudi, c’est celui de Fatih Terim qui est sorti par Fotomaç ! Le coach de Galatasaray devrait quitter le Süper Lig dans les prochaines heures et rencontrer les dirigeants du LOSC.

Depuis 2017, il est l’entraîneur de Galatasaray et a un bilan plutôt honorable : 88 victoires, 36 nuls et 40 défaites. Âgé de 67 ans, Fatih Terim pourrait retrouver trois compatriotes : Burak Yilmaz, Yusuf Yazici et Zeki Çelik.

Un nouveau nom pour l’après-Galtier à Lille https://t.co/WZCP8i9Pp6 — Foot Mercato (@footmercato) May 27, 2021

TROIS AUTRES COACHS POUR REMPLACER GALTIER

Au début du mois de mai, trois autres coachs ont été cités pour remplacer Christophe Galtier au LOSC : Laurent Blanc, Lucien Favre et Thiago Motta… Vient s’ajouter celui de Fatih Terim afin de succéder à l’ancien coach de l’ASSE.