Concurrents : Un coach souvent cité à l’OM finalement vers Nice ?

L’Olympique de Marseille a souvent été lié dans la presse à Laurent Blanc pour occuper le banc de touche du Stade Vélodrome. L’ancien Olympien (mais aussi coach du PSG) est toujours libre mais peut-être plus pour très longtemps…

En effet, l’OGC Nice a licencié Patrick Vieira ce vendredi et a pour le moment confié les rênes de son équipe à Adrian Ursea, l’ancien assistant de Lucien Favre. Cependant, les rumeurs vont déjà bon train concernant l’arrivée d’un autre numéro un.

Et selon RMC Sport, Laurent Blanc se serait positionné pour devenir le nouvel entraîneur niçois !

🗣💬 « Un homme se serait positionné pour prendre la suite à Nice : Laurent Blanc » 🔴⚫ Nicolas Jamain dévoile une indiscrétion à suivre pour le banc de l’OGC Nice pic.twitter.com/RWkSnRFqhz — After Foot RMC (@AfterRMC) December 4, 2020

Lors de son dernier passage dans Débat Foot Marseille, Franck Passi, proche de Blanc et probable futur assistant du champion du monde 98, nous expliquait que le duo préfèrerait plutôt une expérience à l’étranger.

« Dans le football, on ne sait pas… »

« Il est clair qu’au départ on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Dans le football on ne sait pas. Un jour il peut tomber une opportunité, si c’est l’Olympique de Marseille, qu’on est libre, qu’ on peut le faire, et qu’on va envie d’aller à Marseille, et bien on ira à l’OM. Mais il est clair qu’au départ on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire on préfère ça ou ça… Le football ne fonctionne pas comme ça… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)