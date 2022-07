Mercato Concurrents OM : Un défenseur de Nice très sollicité ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Nice souhaite le conserver, mais Jean-Clair Todibo, a tapé dans l’œil de plusieurs grandes écuries européennes cette saison. Reste à savoir si le Gym parviendra à le garder sur la Côte d’Azur.

Auteur d’une très belle saison à Nice, Todibo a impressionné et voit son nom associé à plusieurs grandes équipes notamment en Angleterre du côté de Newcastle et Manchester United, mais aussi en Espagne avec le FC Séville et en Italie où il plairait au Napoli. A 22 ans, le jeune français a déjà connu de nombreuses expériences, à Toulouse, à Schalkes, au FC Barcelone qui l’avait recruté très jeune et au Benfica, mais c’est à Nice qu’il a réussi à s’imposer.

Arrivée chez les aiglons pour 8M€ l’été dernier, il est aujourd’hui estimé à 20M€. En cas de grosses offres, Nice aura bien du mal à conserver Todibo et devrait faire son maximum pour le convaincre de rester. En effet, le défenseur d’1m90 est devenu un taulier de l’équipe, un titulaire indiscutable et Nice aura du mal à le remplacer s’il devait s’en aller. Pour le moment l’OGC Nice refuse de négocier pour son défenseur, affaire à suivre.