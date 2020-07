Mercato concurrents OM : un départ à Lyon ? Rennes prêt à mettre 17M€ ? Monaco prêt à mettre plus de 15M€ sur un ancien minot ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu ce samedi : Un joueur de Lyon sur les tablettes d’Everton, Rennes prêt à mettre 17M€ pour le successeur de Niang et Monaco prêt à mettre plus de 15M€ sur ce défenseur passé par l’OM…

Mercato concurrent OM : Un joueur de Lyon sur les tablettes d’Everton

Ce vendredi, le club lyonnais a officialisé le départ d’Oumar Solet arrivé en 2018. Il rejoint le RB Salzburg contre 4,5 millions d’euros. Un autre défenseur pourrait également quitter le club et rejoindre la Premier League…

Le défenseur de l’Olympique Lyonnais Kenny Tete (24 ans) intéresserait Everton. En effet, le départ de Djibril Sidibé (27 ans) pourrait obliger Everton à chercher un remplaçant à l’international français…

Diogo Dalot piste numéro une ?

D’après les informations de Foot Mercato, l’avenir de Djibril Sidibé ne semble plus s’écrire à Everton. Le latéral droit devrait retourner à l’AS Monaco à l’issue de la saison. Les Monégasques réclameraient aux alentours de 12 millions d’euros pour céder son joueur. Everton envisagerait un nouveau prêt pour la prochaine saison, une proposition directement refusée par Monaco. Le club anglais chercherait alors un remplaçant afin de pallier le départ de Sidibé (23 matchs, 4 passes décisives en Premier League). Le nom de Kenny Tete a été évoqué en interne. Peu utilisé par l’OL, le joueur a participé à 18 matchs de championnat cette saison. Il est estimé à 5,5 millions d’euros par Transfermarkt. Cependant la piste numéro une d’Everton serait Diogo Dalot. Le latéral droit portugais serait le favori de Carlo Ancelotti à ce poste. Manchester United souhaiterait se séparer de son joueur. Juger comme un indésirable de l’effectif mancunien, les négociations entre toutes les parties devraient s’accélérer dans les prochains jours. Everton souhaiterait obtenir le prêt du joueur pour la saison prochaine…

Mercato concurrent OM : Rennes prêt à mettre 17M€ pour le successeur annoncé de Niang ?

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a indiqué dans les colonnes de l’Equipe que le nouveau directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice attendait encore trois renforts sur ce mercato estival. Le club aurait même fait une proposition à Amiens pour Serhou Guirassy (24 ans)…

Amiens veut plus de 12M€ pour Guirassy

Selon les informations du 10sport, Rennes serait bel et bien intéressé par le profil de Serhou Guirassy. Le club breton aurait même formulé une offre à hauteur de 12 millions d’euros. Amiens jugerait cette offre insuffisante, pour son attaquant auteur de 9 buts en 23 apparitions. Le président d’Amiens, Bernard Joannin, aurait même assuré récemment que son joueur aurait des touches avec plusieurs clubs de Ligue 1 et même en Angleterre.

Cependant, RMC Sport indiquait que Rennes avait fait savoir à Amiens après avoir entamé des discussions qu’il pourrait faire un effort financier. La transaction pourrait se ficeler aux alentours de 17 millions d’euros. Alors que le départ de Mbaye Niang est toujours d’actualité, l’arrivée de Guirassy ferait du joueur le remplaçant numérique de l’attaquant sénégalais. Affaire à suivre…

Mercato concurrent : Monaco prêt à mettre plus de 15M€ sur ce défenseur passé par l’OM ?

Après la nomination de Niko Kovac, le mercato de l’AS Monaco est désormais lancé. Dirigé par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco, le recrutement pourrait débuter par des joueurs de Ligue 1…

Mohamed Simakan vers l’ASM ?

Mohamed Simakan (20 ans) serait très courtisé ce mercato estival. L’AS Monaco s’e serait positionné sur le jeune joueur du RC Strasbourg. Le joueur né à Marseille est capable d’évoluer au poste de défenseur central et de latéral droit. Estimé à 7,2 millions d’euros par Transfermarkt, Monaco serait prêt à investir entre 15 et 20 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Selon l’Equipe, avec l’AS Monaco, le Borussia Dortmund et le Milan AC seraient également sur la piste de Mohamed Simakan. Alors qu’il sort d’une excellente saison 2019-2020 avec Strasbourg, le défenseur est une révélation de la Ligue 1. Alors que Monaco s’est séparé de Benjamin Henrichs (prêt avec option d’achat à Leipzig), le club ferait le forcing pour racheter les trois dernières années de contrat de l’international des moins de 20 ans…