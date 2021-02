Mercato concurrents OM : Un départ en prêt sec du côté du LOSC, l’Italie vise deux joueurs du Stade Rennais, ce défenseur ne ferme pas la porte à Lyon

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce lundi: Un départ en prêt sec du côté du LOSC, l’Italie vise deux joueurs du Stade Rennais, ce défenseur ne ferme pas la porte à Lyon…

Mercato concurrent OM : Un départ en prêt sec du côté du LOSC ?

En effet, le milieu de terrain lillois Cheikh Niasse (21 ans) devrait quitter le LOSC en ce mercato hivernal. La Franco-Sénégalais devrait être prêté au Panathinaïkos jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Selon les informations de l’Equipe, Cheikh Niasse devrait rejoindre la Grèce et le Panathinaïkos en prêt sans option d’achat jusqu’à l’été. En manque de temps de jeu cette saison, Niasse est apparu une fois cette saison sous le maillot lillois face au Celtic Glasgow en Ligue Europa. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain devrait s’engager sous peu avec le club grec.

« Le coach m’a donné sa confiance. Je le remercie pour ça. Cela faisait un moment que je me sentais prêt et que j’attendais ma chance. J’ai tout donné et je pense avoir répondu présent (Après sa titularisation en Ligue Europa). Déjà, il faut savoir que l’on a un groupe de qualité. Il y a de très bons joueurs et une forte concurrence. Je me dois de travailler au quotidien pour être prêt au moment où on fait appel à moi. » Cheikh Niasse – Source : L’Equipe (11/12/2020)

Mercato Concurrent OM : L’Italie vise deux joueurs du Stade Rennais ?

Arrivé au Stade Rennais en toute fin de mercato estival, Daniele Rugani pourrait être rappelé par la Juventus Turin. Mbaye Niang lui de son côté devrait également rejoindre l’Italie…

Selon Sky Sport Italia, Bologne est en négociation avec le Stade Rennais pour tenter d’obtenir la signature de M’Baye Niang et aurait également la volonté de récupérer le défenseur central italien Daniele Rugani. Prêté par la Juventus Turin, Daniele Rugani vit une saison compliquée au Stade Rennais. La Juventus songerait à rappeler son défenseur afin de le renvoyer en prêt dans un autre club. Finalement, ce dernier devrait rester à Rennes selon Téléfoot.

Info @telefoot_chaine Malgré des intérêts concrets de Torino, Parma et Bologna, Daniele #Rugani pourrait bien rester à #Rennes jusqu’à la fin de la saison. Le marché italien ferme à 20h et encore aucun accord a été trouvé pour le défenseur italien ⏳ — Simone Rovera (@SimoneRovera) February 1, 2021

En manque de temps de jeu cette saison au Stade Rennais, M’Baye Niang devrait prendre également la direction de la Série A. Selon les informations de Téléfoot, le Sénégalais devrait être prêté au Genoa jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat fixée à 10 millions d’euros. Mais Sky Italia affirme que Bologne est également sur les traces de l’attaquant. À suivre…

Mercato concurrent OM : Ce défenseur ne ferme pas la porte à Lyon !

Mattia De Sciglio a fait savoir ce lundi face aux journalistes qu’il se sent bien à Lyon. Alors que son objectif est de participer à l’Euro cet été avec la sélection italienne, le défenseur souhaite continuer de jouer sous le maillot lyonnais même après la compétition…

« Je me sens très bien, je suis en train de trouver mon rythme et c’est très important. Peu importe si je joue à droite ou à gauche, le plus important c’est de jouer. Je suis à la disposition du coach, je joue là où il a besoin de moi. A droite c’est ma position naturelle, mais je peux jouer à gauche sans problèmes. Je suis content, mais comme je le dis souvent, on peut toujours s’améliorer et je pense que le fait de continuer à jouer peut m’aider à trouver cette confiance pour être encore meilleur. Je suis concentré sur le présent, je veux faire des bons matches ici jusqu’à la fin du championnat, et j’espère être appelé pour le championnat d’Europe. Après on verra, mais c’est certain ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon. » Mattia De Sciglio – Source : Conférence de presse (01/02/2021)