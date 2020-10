Mercato concurrents OM : Un des agents de Mbaye Niang pas tendre avec l’ASSE !

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents de l’OM. Mbaye Niang, longtemps annoncé à Marseille, était tout proche d’un départ de Rennes pour Saint Etienne. Le deal ne s’est pas fait, pour le plus grand bonheur des conseillers de l’attaquant…

Mbaye Niang était à Saint Etienne pour s’y engager dans le cadre d’un prêt. Mais l’affaire a capoté et le club stéphanois a publié le communiqué suivant : « L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. » L’un des deux représentants de l’ancien attaquant du Milan, Grégory Gélabert propose une version bien différente dans les colonnes de l’Equipe…

L’ASSE, « une régression sportive »…

« J’ai refusé de l’accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. (…) Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. (…) Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte. »

Grégory Gélabert – source : L’Équipe (13/10/2020)