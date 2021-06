Mercato concurrents OM: Un duel Lyon-Lille pour un international belge, le feuilleton Galtier loin de la fin et un départ se confirme du côté de Monaco !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

MERCATO CONCURRENTS OM: DUEL LYON VS LOSC POUR UN INTERNATIONAL BELGE ?

Avec le très probable départ de Jason Denayer, Lyon doit trouver un remplaçant à leur défenseur central titulaire. Les rhodaniens surveilleraient un autre international belge qui intéresse aussi une autre écurie de L1.

Jean-Michel Aulas l’a annoncé aux supporters lyonnais, certains joueurs ont demandé à quitter le club et il ne les retiendra pas tous. Le départ de Memphis Depay vers le FC Barcelone étant officiel, d’autres cadres comme Houssem Aouar ou encore Jason Denayer pourrait continuer leur carrière loin du Rhône. Le défenseur belge a d’ores et déjà reçu plusieurs offres venues de grands clubs européens, comme l’a affirmé son agent.

« Denayer reçoit des offres de grosses équipes, mais il est sous contrat avec Lyon, qui également une équipe de haut niveau, pour encore une année. Il a toutes les cartes en mains. Si vous êtes considéré comme le meilleur défenseur central de Ligue 1, vous pouvez attendre des offres, les analyser en paix et finalement les refuser si vous pensez que votre vie à Lyon est plus intéressante. » Jesse de Preter – Source: Sport/Voetbalmagazine (16/06/2021)

DEDRYCK BOYATA POUR REMPLACER JASON DENAYER ?

Jason Denayer n’a toujours pas quitté Lyon, pourtant, les dirigeants des Gones planchent déjà sur son remplacement. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, Juninho apprécierait beaucoup le profil de Dedryck Boyata, expérimenté défenseur central belge du Hertha Berlin. Evalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt, Lille serait également sur le coup.

MERCATO CONCURRENTS OM: LE FEUILLETON GALTIER LOIN D’ÊTRE TERMINÉ !

Christophe Galtier est au cœur de ce mercato estival. Voulant quitter Lille pour rejoindre Nice, les négociations entre les deux clubs sont au ralenti et agacent Olivier Létang, président du LOSC.

C’est l’un des feuilletons de ce début de mercato estival en Ligue 1. Depuis le titre de champion de France remporté par Christophe Galtier et le LOSC, l’entraîneur français souhaite quitter le nord de la France. Hésitant initialement entre Lyon et l’OGC Nice, le Marseillais est en tout point d’accord avec les Aiglons pour prendre place sur leur banc la saison prochaine. Seulement, Christophe Galtier est sous contrat avec Lille et son président ne veut pas le lâcher si facilement. Une somme de 10 millions d’euros auraient été demandée à Nice pour récupérer le coach mais les dirigeants du club azuréen ne souhaitent pas payer un tel prix.

GALTIER, ÇA PÉTINE…

Interrogé par BFM Lille, Olivier Létang est revenu sur les négociations entre Niçois et Lillois pour se mettre d’accord sur un éventuel départ de Christophe Galtier. Si l’entraîneur français a annoncé sa volonté de quitter le club nordiste, son président entend bien faire respecter sa parole dans cette affaire.

« On n’a pas d’accord avec Nice. Les discussions avancent très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. On est un club qui doit être respecté. On ne vient pas s’essuyer les pieds sur le LOSC comme ça. » Olivier Létang – Source: BFM Lille (23/06/2021)

Mercato concurrents OM: Un départ se confirme du côté de l’AS Monaco ?

Indésiré du côté de l’AS Monaco, Keita Balde aurait annoncé sa volonté de quitter le club de la Principauté. Prêté à la Sampdoria cette saison, l’attaquant aurait proposé ses services à un grand club italien.

L’AS Monaco sort d’un très bon exercice avec une troisième place presque inespérée vu la première partie de saison des Monégasques. Niko Kovac va devoir réussir à faire une deuxième année au moins aussi bonne que la première et cela passera très certainement par un bon recrutement estival. Si dans le sens des arrivées cela semble être calme, un départ se dessine. Keita Balde, frustré de son aventure monégasque, aurait annoncé sa volonté de quitter le club.

Keita Balde veut retourner à l’Inter Milan ?

Passé chez les derniers champions d’Italie, Keita Balde voudrait retourner du côté de l’Inter Milan. L’attaquant sénégalais n’a passé qu’une seule saison chez les Milanais mais avait apprécié son aventure. Selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, Keita Balde aurait même proposé ses services aux Interistes.