Mercato concurrents OM : Un énorme chèque est arrivé à Lyon en provenance de Newcastle?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…) Newcastle veut absolument se renforcer et débuter son nouveau projet… Bruno Guimaraes pourrait être l’une des premières recrues !

Lors de ce mercato hivernal, Newcastle a été très actif et a surtout été lié à beaucoup de joueurs. Après le recrutement de Kieran Trippier, les Magpies veulent renforcer leur milieu de terrain et leur attaque et des joueurs de Ligue 1 sont pistés.

Un chèque de 36 millions d’euros pour Guimaraes?

Ce mardi soir, le journaliste de RMC, Loïc Tanzi, nous informe que Newcastle a posé sur la table un chèque de 36 millions d’euros pour Bruno Guimaraes. Le milieu brésilien qui évolue à Lyon pourrait être tenté par un départ vers la Premier League… Plusieurs médias affirment qu’un accord a déjà été trouvé entre les deux parties.

Newcastle a fait ce soir une offre de 36 millions d’euros pour Bruno Guimarães de l’Olympique Lyonnais. Les Magpies proposent de faire x4 niveau salaire au Bresilien #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 25, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato : Des clubs anglais veulent Dieng, l’OM a fixé une somme?

Pour le moment, aucune officialisation concernant le départ de Guimaraes… Ce dernier faisait d’ailleurs partie des joueurs susceptibles de ne pas être présents lors du match à rejouer face à l’OM. Peter Bosz pestait à ce sujet en conférence de presse.

« A mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa,. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse