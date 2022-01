Mercato concurrents OM : Un gros chèque à venir pour l’AS Monaco venu de Newcastle?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Newcastle pourrait passer à l’action pour un défenseur monégasque contre 35 millions d’euros

Newcastle est cité sur plusieurs dossiers depuis le début du mercato et après le rachat de l’Arabie Saoudite… The Sun explique ce mardi que le club anglais est dans la course pour récupérer Benoit Badiashile.

Un chèque de 30M d’euros pour l’AS Monaco?

Pisté par Manchester United la saison dernière, le jeune français conserve une belle cote en Premier League. L’AS Monaco pourrait récupérer un gros chèque de la part de Newcastle. La somme de 35 millions de livres soit environ 30 millions d’euros est évoquée.

Le média anglais rappelle que les Magpies espèrent également récupérer le Brésilien Diego Carlos, ancien pensionnaire du FC Nantes actuellement au FC Séville… Newcastle aurait aussi coché les noms de Bamba Dieng et d’Hugo Ekitike en Ligue 1.